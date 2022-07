Premières extractions pour la carrière de Pouligny-Saint-Pierre

A l'écart de la départementale reliant Pouligny-Saint-Pierre à Lureuil, en pleine Brenne, un chemin damé s'éloigne discrètement vers l'oreé d'un bois. En contrebas, entouré de champs, une vaste étendue de pierres blanches éblouie les arrivants. Nous voici au coeur de la nouvelle carrière de calcaire de Pouligny-Saint-Pierre.

L'entreprise Moreau a obtenu en mars son autorisation d'exploiter et son associée, l'entreprise SAS Agrégats, s'occupe d'exploiter les 17 hectares du site. "Nous avons une autorisation préfectorale pour extraire 100.000 tonnes par an de calcaire. Mais nous misons plutôt sur une moyenne de 70.000 tonnes, écoulées localement" explique Aude Destouches, l'une des associées de SAS Agrégats.

Il était notoirement connu dans la région que des veines de calcaire de bonne qualité existaient entre le Blanc, Pouligny et Fontgombault : "Dès qu'on creuse un peu, dans le secteur, on sait que le sol est dur. Il y a des restes de carrière un peu partout, autour de l'aqueduc du Blanc par exemple . On a fait faire des sondages il y a quelques années pour évaluer la qualité en laboratoire".

Fournir localement les professionnels du BTP

Le projet de carrière lancée, il aura fallu convaincre d'abord les riverains. Une association s'opposait à la création du site et avait interpellé le préfet à ce sujet. "Mais depuis l'ouverture de l'activité, nous n'avons pas eu de plainte. Et nous essayons au maximum de réduire les nuisances, en terme de bruit comme en terme de poussière. Nous allons par exemple végétalisé les abords avec des haies qui, en plus, permettront d'offrir des abris à la biodiversité" promet Aude Destouches qui estime que l'activité provoque le passage de 60 à 70 camions par semaine.

Le site fournit localement des professionnels du BTP et des particuliers. © Radio France - Gaëlle Fontenit

En attendant, le site a commencé à exploiter le gisement en juin. Il s'agit d'extraire de gros blocs de calcaire et de les concasser pour obtenir différentes tailles de pierres, "pour des travaux de terrassement, pour pierrer des chemins, pour faire des fondations de bâtiments notamment agricoles ou des terrassements de zones d'activité par exemple".

L'entreprise entend répondre à un besoin local : "Avant, les deux seules carrières de calcaire de la région étaient à plus d'une heure de route. Là, on espère fournir localement les entreprises de bâtiments ou participer à des chantiers locaux. Ca limite les frais de carburants et cela participe aussi à créer de l'emploi localement". L'entreprise s'adresse aussi aux particuliers. Le site a embauché une personne et espère créer à terme deux emplois supplémentaires. Pour exploiter ce site, l'entreprise a déjà investit plus de 300.000 euros.

L'entreprise a l'autorisation d'exploiter pour trente ans. Ensuite, elle le remettra en état et remblaiera avec de la terre végétale pour permettre une nouvelle exploitation agricole.