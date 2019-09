Premières vacances pour ces bénéficiaires des restos du cœur du Doubs

Montbéliard, France

L'initiative n'est pas nouvelle. L'an dernier, près de 6000 personnes ont pu partir en vacances grâce aux Restos du cœur. Mais c'est une première dans le Doubs. 48 bénéficiaires des Restos de Montbéliard, Valdahon et Besançon partiront pour une semaine en pension complète à LLoret del Mare sur la Costa Brava en Espagne.

Premières vacances et première fois à la mer

Ce sont principalement des retraités isolés. Certains, comme Martine, Françoise ou Mohamed, ne sont jamais partis en vacances et n'ont jamais vu la mer. "Les vacances, je n'y ai jamais goûté. Et la mer, je ne l'ai pas vu autrement que sur une carte postale", explique Martine. Lors de la dernière réunion de calage à Montbéliard, les futurs vacanciers peinent à cacher leur impatience et leur enthousiasme. "Il me tarde de partir. Après tout ce qui m'est arrivé, j'ai hâte d'oublier tous les soucis", confie Joëlle.

Pour sortir de l'isolement, y compris dans la préparation du voyage

L'initiative revient à Danièle Nicolas, bénévole aux Restos du cœur de Montbéliard, en charge de l'alphabétisation et de l'aide à la personne "L'objectif est surtout de les aider à sortir de l'isolement, car les personnes qui poussent la porte des Restos du cœur restent souvent dans leur bulle et n'échangent pas entre elles. Et là, il y a eu un gros travail de cohésion qui a été fait, à raison d'une réunion par mois, pour organiser ce voyage et apprendre à se connaître. La préparation du voyage est aussi importante que le voyage lui-même".

Les bénéficiaires ont participé au financement du voyage à hauteur de leurs moyens. Elles ont économisé 70€ sur un budget de 300€ par personne. Le départ est fixé au dimanche 29 septembre en fin d'après-midi.

Coup d’œil sur les recommandations pour la consitution de la valise © Radio France - Christophe Beck