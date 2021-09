Premiers bilan pour la foire de Caen 2021 et projection sur 2022 avec le retour d'une grande exposition

Impossible d'obtenir des chiffres précis du directeur de la foire de Caen, "le dernier dimanche est le meilleur jour en therme de fréquentation," indique Paul Séchaud, le bilan chiffré viendra dans quelques semaines. Mais en cette fin d'édition 2021, l'organisation fait part de quelques tendances.

"Rien à voir avec 2020"

L'année dernière, la foire s'était maintenue mais dans des conditions sanitaires très difficiles, avec une jauge et avec une certaine réticence du public à se retrouver dans un endroit très fréquenté. "Là, avec le passe sanitaire, c'est beaucoup plus simple," indique Paul Séchaud, le directeur de Caen Evénement. Les chiffres de la fréquentation qui seront rendu publics dans quelques semaines, devraient donc montrer une augmentation. Certaines formules ont montré leur succès d'après l'organisation qui constate un "boom sur les famille" grâce à un Ticket d'entrée spéciale familles. La gratuité pour les séniors les matins de semaine ainsi que les nocturnes ont également bien fonctionné pour le directeur.

Les exposants étaient moins nombreux que sur les années d'avant la crise sanitaire pour cette édition 2021. © Radio France - Sarah Saltiel-Ragot

La foire reste marquée par la crise

Reste que les allées n'étaient pas bondées comme cela a pu être le cas certaines années. La crise sanitaire continue de laisser des traces sur l'activité de la foire, notamment chez les exposants. Ils étaient moins nombreux, surtout dans la rue du Bagou : 11 seulement contre 50 habituellement. Pour Paul Séchaud, certaines entreprises ont réduit la voilure voire renoncé à venir à la foire face aux difficultés crées par les pénuries de matières premières. A l'inverse, d'autres secteurs comme les camping-caristes ont déjà des carnets de commandes remplis et n'ont pas eu besoin de la foire pour faire leur chiffre.

Retour de la grande exposition événement pour 2022

"Ce n'est pas parce qu'on crée une exposition événement en 2022 qu'on n'est pas satisfait de la formule 2021," prévient Paul Séchaud. Cette année, il n'y avait effectivement pas d'exposition mais plutôt des animations tout au long de la foire, principalement autour du street art et de journées thématiques. Pour 2022, la Foire de Caen revient à la formule traditionnelle avec une grande exposition : "Nos ancêtres les Vikings".

Un projet qui est né d'un partenariat avec le parc Ornavik. 1 000m2 d'exposition, d'ateliers et un espace nouvelles technologies sont prévus. Les visiteurs pourront découvrir un bateau viking, la façon dont les Nordiques venus en Normandie ont habité la région et l'ont transformée, mais le président d'Ornavik ne "veut pas être passéiste": "On s'appuie sur notre histoire mais pour préparer notre avenir," précise Christian Sébire. L'exposition doit donc aussi permettre de mettre en avant les relations et savoir-faire d'aujourd'hui ainsi que les échanges entre les pays nordiques et la Normandie. Christian Sébire espère que les Normands seront nombreux à se porter bénévoles pour "co-construire ce projet".