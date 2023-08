Premiers coups de pelleteuses à Cram-Chaban et La Laigne pour reloger les familles après le séisme du 16 juin

Les travaux pour préparer les terrains ont commencé à La Laigne et à Cram Chaban ce lundi 21 août.

C'est sur le terrain de l'ancienne station service de La Laigne, en face du restaurant Dé Fréro, que les travaux ont commencé ce lundi 21 août. L'objectif est de préparer le terrain au plus vite pour y installer des mobilhomes pour reloger les sinistrés, depuis le séisme du 16 juin . En tout, 11 mobilhomes seront installés à La Laigne et 19 à Cram- Chaban, sur l'ancien terrain de football.

"Il y aura des petits mobilhomes et des plus grands en fonction des 30 familles", explique le président de la Communauté de communes Aunis Atlantique, en charge des travaux. Jean-Pierre Servant poursuit : "Aujourd'hui, il y a cette inquiétude des familles de ne pas savoir quand, ou si, elles pourront regagner leur maison."

A Cram Chaban, l'ancien terrain de football va être utilisé pour installer 19 mobilhomes pour reloger les familles victimes du séisme. © Radio France - Fanny Baye

Les mobilhomes mais aussi l'école

Car certaines familles sont dans l'urgence de se reloger. A Cram-Chaban, l'adjointe au maire Martine Durvaux espère que les travaux avanceront au plus vite. "L'avantage de ce terrain, c'est que l'école est à côté pour ceux qui ont leurs enfants. Et en plus, nous avons des locaux à côté du stade où une laverie sera installée."

A La Laigne, le terrain sera utilisé pour les mobil homes mais pas seulement... Il y a un autre enjeu, celui de l'école. Le maire, Philippe Pelletier, explique que la rentrée aura lieu le 4 septembre à la mairie. "Mais ensuite, deux modulaires seront installés sur le terrain et l'école se fera ici pendant au moins deux ans."

Les familles peuvent espérer emménager d'ici un mois au plus tard, le temps de finir les travaux d'aplanissement et de raccorder eau et électricité aux mobil homes.