Beaucoup de monde sur les autoroutes ce samedi 7 juillet 2018 à l'occasion des premiers grands départs en vacances de l'été. Sur l'aire de Beaune-Tailly au Sud de Dijon, par exemple, en général durant l'année on voit 15 000 véhicules par jour. Mais ce samedi on était à plus de 50 000 véhicules!

Beaucoup de monde sur les routes et autouroutes de France avec une circulation très dense en direction du sud. Ce samedi était classé orange par Bison Fûté. Comme d'habitude c'est l'autoroute A7, entre Lyon et Valence, qui a concentré l'essentiel des bouchons. Mais la circulation était également chargée sur l'autoroute A6 en Bourgogne.

Sur ce cliché on aperçoit le trafic routier sur l'autoroute A6 depuis l'aire de Beaune-Tailly. Au moment où nous l'avons pris on roulait plutôt bien. © Radio France - Thomas Nougaillon

"C'est la première fois qu'on voit autant de monde sur l'aire de Beaune-Tailly pour le premier week-end de départs en vacances!"

Très fréquenté par les touristes Anglais, Belges, Néerlandais et même Français qui descendent vers les plages, le réseau APRR, voit passer 25 millions de conducteurs chaque année dont 10 à 12 millions l'été. La période estivale concentre donc près de la moitié du trafic annuel sur à peine deux mois! Serge Cognon de la direction de la communication d'APRR se trouvait ce samedi matin sur l'aire de Beaune-Tailly. Cette aire, la plus grande d'Europe, se trouve sur l'A6 aux confins de plusieurs autoroutes.

La grève à la SNCF explique peut-être cet afflux sur les routes

"Il y a eu beaucoup de monde. Moi j'y suis depuis vendredi. Et j'ai l'habitude parce que je m'y rend tous les étés mais là c'est la première fois qu'on a autant de monde le premier week-end de grands départs en vacances". C'est peut-être le mouvement social des cheminots qui a poussé les gens sur le réseau routier? "Ceci est certainement du à ce qu'il se passe à la SNCF. Vu qu'il n'y avait que 6 TGV sur 10 qui fonctionnaient, les clients se sont peut-être dits qu'ils allaient prendre la voiture".

L'aire de Beaune-Tailly sur l'autoroute A6 est la plus grande d'Europe! © Radio France - Thomas Nougaillon

50 à 60 000 véhicules chaque jour sur cette aire de repos en été contre 15 000 le reste de l'année

Rajoutez à cela un accident sur l'A6 qui a ralenti la circulation en matinée ce samedi et vous comprendrez pourquoi cette aire de repos a été littéralement prise d'assaut entre 11 heures et midi. Et il va certainement falloir s'y habituer car nous ne sommes qu'au début de l'été. "Il faut savoir que sur une aire comme celle de Beaune-Tailly normalement en semaine vous avez environ 15 000 véhicules par jour. Mais sur des week-ends comme celui-ci ou comme le prochain nous sommes sur une moyenne de 50 à 60 000 véhicules qui s'arrêtent chaque jour! Cela commence à faire du monde" s'enthousiasme Serge Cognon.

Des animations pour détendre la clientèle

Pour distraire ces automobilistes parfois ralentis par des bouchons, de nombreuses animations sont mises en place tout l'été, notamment sur cette aire de Beaune-Tailly. On trouve par exemple des courses de karts. Ce samedi c'est Sarah qui recevait les enfants. "Cela leur fait plaisir, ils peuvent manier le volant tandis que les parents soufflent un peu pendant que je m'occupe des enfants!"

Timael, 7 ans, Matheis 6 ans et Enoan 3 ans aux côtés de Sarah © Radio France - Thomas Nougaillon

Sur l'aire de repos de Beaune-Tailly beaucoup d'étrangers comme ces 3 amis Belges

Pas de karting pour ces trois copains originaires de Bruxelles. Ils ont une vingtaine d'années et se rendent à Grimaud près de Saint-Tropez. Ce samedi ils ont fait une petite pause et bus un petit café sur l'aire de Beaune-Tailly avant de reprendre la route. "Pour l'instant ça se passe très bien -commente l'un d'entre eux- on a eu un peu de mal du côté de Paris mais globalement ça roule bien. Et puis on s'arrête toutes les deux heures, on prend notre temps, on boit un petit café. On est entre copains on rigole bien dans la voiture".

Les trois amis Belges en partance pour Grimaud dans le Var © Radio France - Thomas Nougaillon

Quelques conseils pour éviter le pire...

Quelques conseils de prudence si vous partez en vacances: faites une pause toutes les deux heures, vérifiez le bon état général de votre voiture, notamment la pression des pneus, la batterie ou encore l'éclairage, et évitez de circuler aux heures les plus chaudes de la journée en cas de fortes chaleurs. Pas de vacances pour Sarah et ses karts, la jeune femme sera présente sur cette aire de repos tous les weeks-end jusqu'au 12 août de 9h à 18h. Parmi les autres animations proposées au public ce samedi 7 juillet 2018: un atelier détente et pique-nique ou plus insolite ce stand où l'on vous propose d'essayer des lunettes connectées! Elles visent à prévenir l'endormissement au volant.