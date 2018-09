Le STC des pompiers de Haute-Corse appelle les élus à prendre leurs responsabilités. Le syndicat dénonce une augmentation du nombre de cadres et d’officiers dont le coût plombe l’efficacité de la structure sur le terrain.

Malgré une subvention exceptionnelle de la Collectivité de Corse, 9 millions d'euros sur 3 ans et un budget de fonctionnement en augmentation de 10 millions d'euros en 10 ans, ils dénoncent un affaiblissement de l'action sur le terrain. Selon l'inspection de la défense et de la sécurité, il est dû en partie à un nombre trop important de cadres et officiers, 2 fois supérieur à celui observé dans les Services d’incendie de même catégorie sur le continent.

Des moyens en baisse

Selon le STC, les pompiers professionnels dont le nombre a baissé de 25 en 10 ans sont de plus en plus sollicités, tandis que les volontaires voient leurs indemnités en baisse avec 3 jours d’intervention en moyenne en été, contre plusieurs dizaines de jours dans le passé.

Le STC demande ainsi une ouverture de négociations et que le conseil d'administration et son président appliquent leur pouvoir de gestion.