Les "petits lutins" de la Poste s'activent sur la plateforme Colissimo Alpes de Pontcharra

Le flux de colis a explosé sur la plateforme Colissimo Alpes de Pontcharra qui a ouvert le 1er octobre 2019 pour accompagner le développement du commerce en ligne. Le deuxième confinement et la période de Noël ont boosté l'activité du centre de distribution de la Poste.

La valse des camions débute tôt le matin sur le site industriel de La Buissière. En temps normal, ils sont entre 120 et 180 par jour. En ce moment, ce sont 300 véhicules qui circulent sur le parking de la plateforme Colissimo Alpes. Chaque jour, les camions sont déchargés puis rechargés pour aller distribuer leurs produits dans toute la France.

"L'année dernière sur le jour le plus fort nous avons traité 121 000 colis. Cette année, notre jour le plus fort était _mardi 8 décembre_. Nous avons traité 256 000 colis en une seule journée. Il y a l'impact du Covid-19 et du deuxième confinement. Mais il y a aussi l'effet des lutins du père noël qui travaillent dur pour mettre des cadeaux sous le sapin de tout le monde", affirme Anne-Lise Coppola en riant, la responsable de la production du site. La production de cette année est environ 30 % supérieure aux prévisions qui ont été envisagées..

À leur arrivée, les camions sont déchargés par les employés © Radio France - Chloé Cenard

Les colis arrivent sur les tapis roulants après avoir été déchargés du camion © Radio France - Chloé Cenard

L'esprit de Noël règne

Parmi les employés, certains portent des bonnets de père Noël : "Ça fait partie de l'esprit de fête", s'amuse Anne-Lise Coppola. D'ailleurs, le vendredi, chacun a le droit à une clémentine et à des papillotes parce que "c'est important d'avoir un peu de réconfort de temps en temps", confie la responsable. Du côté des employés, certains ont l'impression de participer, à leur échelle, à la distribution des cadeaux. "On est un peu les petits lutins du père Noël. C'est important que ça arrive à temps, alors notre rôle est important pour que Noël se passe bien", rapporte Priscilla Lecalle, équipière du site. D'ailleurs, sur cette plateforme nouvelle génération, le temps de traitement d'un colis est de 3 minutes.

Il neige sur le site de La Buissière © Radio France - Chloé Cenard

Sapins, jouets et livres

Sur les tapis roulants, de nombreux colis défilent. Certains sont déjà emballés dans du papier au couleurs de Noël. Selon Anne-Lise Coppola, les commandes sont bien différentes des périodes classiques : "Il y a des sapins, desétablis de bricolage, des châteaux, des poupéesou encore des _voitures télécommandées_".

Les colis défilent sur les tapis roulants à une vitesse de 10 km © Radio France - Chloé Cenard

En ce moment, l'entreprise collecte également des jouets pour le Secours Populaire. Tous les employés peuvent venir déposer des jeux dans des chariots prévus à cet effet. La hotte du père Noël est déjà bien rempli.