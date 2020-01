Réforme des retraites : avant la journée du 9 janvier, déjà un millier de manifestants ce mardi à Montpellier

Montpellier, France

En ce jour d'ouverture des négociations avec les partenaires sociaux, la ville de Montpellier a vu défiler un millier de manifestants contre la réforme des retraites entre le parvis de la gare Saint-Roch et la préfecture. De la CGT au SNES, en passant par le FO et l'UNSA, de nombreux groupes syndicaux étaient présents venant de l'Hérault mais aussi du Gard, des Pyrénées-Orientales, de l'Aude et de l'Aveyron.

"La seule issue à ce conflit, ce sera le retrait global de cette réforme. On ne sera pas flexible là-dessus."

Micro-trottoirs au sein de la manifestation Copier

Alors que le Premier ministre se dit "ouvert aux propositions", la réforme reste cependant inévitable, ce que conteste la majorité des manifestants. Ils souhaitent une annulation du régime de retraite par points qui serait une "régression sociale" plus qu'une véritable réforme contraignant les Français à "travailler plus pour gagner moins".

Parmi les centaines de personnes déambulant, les cheminots ont largement répondu présent à l'appel de la CGT.

Le prochain grand rendez-vous intersyndical se déroulera ce jeudi 9 janvier et se prolongera vendredi 10 et samedi 11 janvier 2020.