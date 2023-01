Près d'un millier de skieurs pour l'ouverture de la station du Col de Rousset

L'ouverture des remontées mécaniques a eu lieu ce week-end, au Col de Rousset dans le Vercors. Une ouverture de la station fin janvier... il était temps !

Les professionnels de montagne, restaurateurs, loueurs de skis respirent un peu mieux, même si au fil des années, ils s'habituent à un début de saison toujours plus tardif. "Le week-end dernier, je n'ai ouvert que le samedi. J'ai vendu seulement 4 cafés et une crêpe", confie Eric Chauvinque, le patron du restaurant Les Runes.

Il faut malgré tout payer les salariés ou les mettre en attente, au risque de perdre ce personnel.

Cette ouverture, "ça fait du bien au moral", confirme Christophe, chez Algoud Sports, magasin de location de matériel.

Hors vacances scolaires, ce sont essentiellement des Drômois qui sont venus dévaler les pentes du Col de Rousset, une station familiale, où le prix du forfait est raisonnable. 957 forfaits ont été vendus pour ce premier week-end d'ouverture. 1.760 à Font d'Urle, l'autre station du Vercors, qui, elle, avait déjà pu ouvrir quelques jours à Noël.

Quid des vacances de février ?

Après ce week-end de démarrage, tout le monde a en tête les vacances d'hiver. Y aura-t-il assez de neige pour permettre une ouverture pendant ces quatre semaines ?

"On est au minimum syndical on va dire, concède Rémi Allier, le directeur de la station du Col de Rousset. On va prier pour qu'on ait un peu de froid avant la prochaine perturbation. La neige est là, ça va faire une petite sous-couche si elle ne fond pas. On espère une perturbation début février".

Les vacances débutent le 4 février