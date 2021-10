Près d'un million et demi de masques jetables récupérés par l'entreprise sarthoise MesDéchetsDeBureau.com

L'entreprise sarthoise MesDéchetsDeBureau.com propose depuis un an la collecte et le recyclage des masques jetables pour les entreprises et les collectivités. Près d'un million et demi de masques ont été récupérés, mais il a fallu convaincre et démarcher.

La start-up sarthoise MesDéchetsDeBureau.com, spécialiste de la collecte et du recyclage des déchets des entreprises, s'est adaptée à la crise sanitaire. Depuis octobre 2020, elle propose aussi de recycler les masques jetables. En un an, elle a récupéré près d'un million et demi.

"On est assez fier de ce résultat, car au lieu de se retrouver enfouis ou incinérés, ces masques vont pouvoir être réutilisés", explique Marc Davy, responsable d'agence pour l'entreprise basée à Roëzé-sur-Sarthe. "La partie métallique rejoint une seconde vie parmi les métaux. Le masque en lui même est broyé et par extrusion, génère des billes de plastiques qui vont servir dans le domaine de la plasturgie."

"Les réseaux sociaux ont été nos meilleurs porte-paroles"

L'entreprise a été précurseur dans le domaine, mais la demande n'a pas afflué immédiatement. "Ça nous a attiré de nouveaux clients, mais il nous faut faire beaucoup de démarchage, ou en tout cas, de mise en relation pour aller vers ces nouveaux points de collecte", ajoute-t-il. "Surtout sur les réseaux sociaux, sur cette activité, ça a été nos meilleurs porte-paroles."

Pour les entreprises ou les collectivités sarthoises la start-up propose des bacs qui sont collectés contre un forfait de déplacement de 30 euros auquel s'ajoute 2,80 euros par kilo de masque. "Pour une entreprise de 50 salariés, un bac suffit pour un mois, ça représente environ 2.000 masques, soit 8kg de masques."

Peu de clients sarthois

Mais dans les faits, leurs clients sont rares dans le département. "On en a de plus en plus, mais ça reste infime par rapport à la volumétrie globale", précise le responsable d'agence. "Mais on a eu aussi la joie d'avoir des opérateurs qui interviennent au niveau national et qui ont opté pour notre solution de collecte partout en France." Il s'agit de cartons, à partir de 50 euros, pouvant contenir jusqu'à 1.500 masques avec un bordereau prépayé de retour pour les renvoyer.

Il regrette néanmoins de ne pas compter plus de collectivités locales parmi leurs clients : "On imagine que le fait de devoir investir pour recycler est moins avantageux pour les collectivités ou les sociétés et qu'ils préfèrent se dire avec la période de crise que l'on traverse, qu'il vaut mieux remettre à plus tard cette question environnementale."