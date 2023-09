Près d'une centaine de salariés en grève à l'usine Seb-Moulinex de Mayenne

Ils réclament de meilleurs salaires, de la reconnaissance et dénoncent notamment la nouvelle convention salariale proposée. Une petite centaine sur les 450 salariés de l'usine Seb-Moulinex de Mayenne, qui fabrique des machines à café et des robots cuiseurs, est mobilisée depuis ce mercredi matin très tôt. Ce mouvement est assez inédit parce que ce sont les salariés eux-mêmes qui ont lancé la grève, la CGT s'y est ensuite greffée. Tous ces salariés souhaitent surtout de meilleures conditions de travail.

"Les agents souffrent"

Olivia est salariée à la production depuis une petite dizaine d'années, elle dénonce des lignes de productions archaïques. "Les chaises sont inconfortables, pousser les machines, c'est physique, tout ça, c'est difficile, du coup les agents souffrent au quotidien du poignet, des coudes ou des épaules", raconte-t-elle. Les îlots sont trop rapprochés pour elle et ne permettent pas de respecter la cadence. "On se fait soit engueuler par la qualité parce qu'on a laissé passer des trucs ou, soit on se fait engueuler par les chefs de groupe parce qu'on n'est pas bon et qu'on a respecté la qualité", décrit Olivia, "c'est, soit on peut faire l'un, soit on peut faire l'autre, mais on ne peut pas faire les deux". "On fait un poste, après, il faut qu'on fasse l'autre, mais il faut qu'on évite de faire de boulette, de ne pas bousiller la machine, c'est plein de trucs, non en fait", ajoute sa collègue Manuela, elle aussi à la production.

Le site Seb-Moulinex de Mayenne compte 450 salariés. © Radio France - Alexandre Frémont

Dans cette entreprise familiale, c'est la première fois que la grogne est aussi forte, "ma maman a fait sa carrière ici et elle me dit que les conditions sociales ce n'était pas ça avant", raconte Olivia, "c'était bien de travailler ici avant, c'était familial, nous, aujourd'hui, on a un numéro de matricule et c'est tout". Toutes, en tout cas, attendent simplement un merci, un encouragement, un geste de la part de la direction, "on entend toujours le côté pression, par contre un jour nous dire 'Merci pour les efforts', ça, jamais", conclut Olivia. Elles attendent surtout des engagements. Malgré les discussions de ce mercredi, aucun accord n'a été trouvé, la grève se poursuit donc ce jeudi matin.

Contactée, la direction explique qu'elle est très attachée au dialogue social et travaille avec les salariés et partenaires sociaux sur les problématiques du site.

Les grévistes ont commencé leur mobilisation dès 5h30 ce mercredi. © Radio France - Alexandre Frémont

