Près de 10.000 clients pour la braderie SEB à Selongey

Des grands sacs en plastique blanc remplis de cocottes-minute, de friteuses, de poêles, de casseroles et autres ustensiles de cuisine voire même d'aspirateurs ou de tondeuses pour cheveux. Elle existe depuis 41 ans et le succès semble toujours au rendez-vous : près de 10.000 acheteurs se sont présentés pour la braderie annuelle de l'entreprise côte-d'orienne SEB, organisée entre vendredi 30 septembre et dimanche 2 octobre 2022 dans les anciens entrepôts de stockage de Selongey.

"On se posait beaucoup de questions, parce qu'on parle beaucoup de pouvoir d'achat ..."

La fréquentation sur ce weekend est au-delà des attentes des organisateurs, qui avaient des inquiétudes avant le coup d'envoi de la braderie. "On se posait beaucoup de questions, parce qu'on parle beaucoup de pouvoir d'achat, on parle beaucoup de carburants en ce moment, mais non, les clients ont répondu présent, je pense que c'est un évènement qu'ils attendent", se réjouit Marc Savrot, le responsable du magasin-destockage de SEB à Selongey. "On a perdu un peu en fréquentation sur l'année, on voit moins de personnes au quotidien au magasin, mais sur des gros évènements comme ça les clients sont là".

Que deviennent les invendus ?

Le principe d'une braderie : "tout doit disparaître". Mais tout n'a pas disparu, à la fin de la journée, on voit encore des cartons sur les palettes. "Obligatoirement, en fin de braderie, il en reste toujours, on ne peut jamais tout vendre. On aimerait bien, mais ce n'est pas possible", sourit Marc Savrot, le responsable.

Des invendus qui vont repartir pour un nouveau voyage. "Pour ce qui n'a pas été vendu, une partie est récupérée au magasin, mais on ne pourra pas tout récupérer, on n'a pas assez de place, détaille-t-il. On le renvoie à nos entrepôts d'Alençon (Orne), on refait l'inventaire, on refait les palettes, et ça partira pour d'autres braderies ou d'autres évènements à venir, puisqu'on a 30 magasins en France".