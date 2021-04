Près de 11 500 internautes pour le premier salon de l'habitat virtuel de Dijon

C'est très compliqué, même impossible en ce moment d'organiser des salons, à moins de suivre l'exemple de Dijon Congrexpo qui a maintenu cette année son Salon de l'Habitat, mais seulement sur internet. C'est d'ailleurs une première nationale et visiblement, cette première s'est soldée par un succès. Près de 11 500 personnes s'y sont déjà connectées entre les 8 et 11 avril. Le salon reste accessible sur la plateforme jusqu'à la fin du mois de mai.

Les secteurs qui ont attiré le plus d'internautes

Parmi les 16 univers, trois catégories d’exposants ont particulièrement tiré leur épingle du jeu : aménagement extérieur / jardin / rénovation ; aménagements intérieurs / entretien / restauration ancienne et contemporaine ; chauffage /climatisation.

Les animations qui ont totalisé le plus de connexions

Le programme d’animations proposé, riche et varié, a également fait recette : "1e achat, se poser les bonnes questions" ; "les dispositifs de financement des travaux de rénovation énergétique" ; "les tendances couleurs 2021 et l'harmonie des couleurs" constituent le trio de tête des vidéos les plus vues par les internautes. Cette réussite valide le choix de Dijon Congrexpo d’accélérer sa transformation digitale et de proposer un format d’événements innovant, appelé à devenir le complément des salons traditionnels en présentiel.