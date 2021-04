Près de 15 000 matchs à la veille du 1er mai pour le Challenge Jeunes d'Avenirs France Bleu

Cette année le 1er mai va être la fête du travail… des jeunes avec le Challenge Alternance et Stages Jeunes d’Avenirs - France Bleu lancé il y a un mois en partenariat avec le groupe AEF Info.

Un objectif : 50 000 matchs au 21 mai

France Bleu et AEF info ont lancé le 6 avril dernier le Challenge Alternance et Stages avec un objectif : atteindre les 50 000 matchs avant le 21 mai, 50 000 contacts entre jeunes et recruteurs, pour décrocher un stage ou un contrat d’alternance.

Alors que la campagne de recrutement en alternance reprend après les vacances scolaires, il reste 3 semaines pour faire converger tous les besoins, candidatures et offres, dans toute la France, et maximiser les chances de se rencontrer !

Le Challenge en chiffres, à la veille du 1er mai

14 047 matchs réalisés : 28% de l’objectif atteint

45 500 personnes ont déjà utilisé la plateforme www.jeunesdavenirs.fr.

pour déposer des offres : 53 000 offres d’alternance et 17 000 stages y sont disponibles. Derrière ces offres, ce sont plus de 3 200 entreprises inscrites.

pour rechercher une entreprise : 182 000 recherches lancées, dont deux tiers pour des postes en alternance.

Plus de 9 300 jeunes ont utilisé les services d’accompagnement (analyse compétences ou conception de CV, coaching, infos métiers).

Optimiser les matchs : le bon candidat pour le bon recruteur

La plateforme www.jeunesdavenirs.fr ce sont aussi des outils à la disposition des jeunes :

le CVcatcher, un outil de lecture sémantique du CV, extrait les compétences du candidat et lui propose les offres les plus pertinentes à son profil. Une application qui sert aussi aux recruteurs : ils reçoivent du coup des profils parfaitement qualifiés pour leurs offres.

une programmation d’ateliers interactifs de préparation aux entretiens, animés par les bénévoles de Jeunes d’Avenirs

_C’est super de pouvoir préparer nos entretiens à l’avance, surtout en visio parce qu’on n’a vraiment pas l’habitude ! (_Joanna, 22 ans)

Les candidats sans CV peuvent aussi le créer en quelques minutes, une façon de permettre à tous les jeunes de tenter leur chance !