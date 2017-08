Près de 15 200 familles bénéficient de l'allocation de rentrée scolaire dans l'Yonne

15 194 familles dans l’Yonne attendent cette aide pour commencer ou achever les courses pour la rentrée des classes, le 4 septembre. L'allocation de rentrée scolaire est versé à partir de ce jeudi 17 août aux familles à revenus modeste.

Pour beaucoup de familles, l'ARS (Allocation de Rentrée Scolaire) permet de boucler les courses liées à la rentrée des classes. Cette aide est versée à partir de ce jeudi 17 août, sous condition de ressources. Son montant est compris entre 364 euros pour un enfant de primaire et 397 euros pour un lycéen.

Je vais aller acheter les vêtements des petits dès que l'allocation sera versée (Ludivine)

Près de 15 200 foyers en bénéficient dans l'Yonne. Comme Ludivine, 34 ans, qui élève seule à Auxerre ses deux fils de 3 et 9 ans. Elle est caissière dans un supermarché et gagne autour de 900 euros par mois. L'ARS va l'aider à acheter les fournitures de son aîné, qui est en primaire. Mais cet argent va surtout lui permettre de remplir l'armoire des petits : "Je vais aller prendre tous les vêtements des petits dés que l'allocation me sera virée" explique t-elle. "Tout en grandes tailles pour être tranquille. Les vêtements, les chaussures, les manteaux...Je vais aussi les emmener chez le coiffeur. Tout ce qui est indispensable", détaille la maman.

Sans cette prime, je serais dedans (Michel)

Cette allocation de 384,17 euros pour un collégien est aussi la bienvenue pour Michel, 51 ans, qui ne touche que le RSA (Revenu de Solidarité Active). Il jongle avec cette aide pour acheter à son fils qui entre en sixième tout ce dont il a besoin. Dans la mesure du possible : "sans cette prime " avoue t-il "je serais dedans. Je me serais arrangé pour avoir une partie des fournitures, mais je n'aurais pas pu tout prendre."

Dans l’Yonne, 9 millions 500 mille euros seront versés cette année par la caisse d'allocation familiale au titre de l'allocation de rentrée scolaire.