Près de 150 manifestants contre la réforme des retraites à Châteauroux

Châteauroux, France

C'est presque devenu une routine... Les camionnettes syndicales se garent place de la République, à Châteauroux. Pendant que la CGT Education branche la sono, les militants les plus investis distribuent les chasubles et les drapeaux. Jean Claude, de la CGT cheminot, arbore sur le revers de son blouson plusieurs autocollants : "C'est l'intersyndicale qui les a fait imprimer avec l'argent des cotisations".

Comme à chaque fois, les dirigeants des syndicats indriens se sont retrouvés en amont de la manifestation pour organiser le cortège. "On discute de ce que l'on va faire, du parcours... On décide ensemble" explique Charline, de FSU.

Ensuite, chacun depuis sa fédération, bat le rappel des troupes : "On a un carnet d'adresse, on utilise les réseaux sociaux, on lance des appels. C'est beaucoup d'énergie. Et puis on a aussi un rôle d'information, de pédagogie, pour répondre aux questions des collègues. Certains d'entre nous sont spécialistes et ils peuvent expliquer précisément les textes pour répondre à toutes les questions" décrypte Jean Claude.

Les caisses de grèves s'organisent

Parmi les questions qui reviennent, celle de la caisse de grève : "Non, les grévistes ne sont pas payés ! Evidemment ! Sinon nous ferions tous grève. Il y a des caisses par fédération, ensuite on fait des caisses communes, détaille Antoine, du NPA. Nous par exemple, au NPA, nous n'avons pas de caisse de grève spécifique. J'ai fait 10 jours de grève en décembre, et bien je vais manger des pâtes en janvier... et puis je me suis organisé en amont, en mettant de l'argent de côté en prévision de ces jours de grève que je ferais fatalement un jour".

Charline, enseignante, en est à 5 jours de grève. Elle a vu certains de ses collègues, non grévistes, contribuer aux caisses de grève : "Certains se disent que nous, nous ne pouvons pas bloquer économiquement le pays. Alors on aide, par solidarité, ceux qui le peuvent, comme les cheminots par exemple".

A l'heure actuelle, toutes caisses de grève confondues, les syndicats ont récolté près de 4 millions d'euros.