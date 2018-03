Plusieurs centaines de fonctionnaires et de cheminots manifestaient jeudi à Auxerre et Sens pour "les salaires, l'emploi et le statut".

Auxerre, France

Les manifestants refusent d'être les "boucs émissaires" d'un gouvernement qui veut "moins d'Etat, moins de services publics." Serge, retraité est venu manifester en famille à Auxerre : " Je demande que les enfants plus tard aient un avenir parce que pour l’instant il me semble bien sombre. Moi j'étais dans la fonction publique territoriale, on a morflé pas mal. Moi j'ai bossé quarante-trois ans , on a perdu énormément de choses au niveau du travail et au niveau des droits. il y a de plus en plus de gens qui sont malades avec des _problèmes de dépression_. Je suis parti, j'en avais marre parce qu’au niveau pression et moral c'était très difficile. Je dirigeais une trentaine de personnes, on avait un boulot énorme avec moins de personnel. Plus les gens partaient en retraite et moins on avait de personnel."

Les fonctionnaires protestent contre le gel du point d'indice. Dans le cortège auxerrois, Marion, adjointe administrative dans une communauté de communes de l'Yonne ne supporte pas qu'on imagine qu'elle soit privilégiée parce qu’elle travaille dans la fonction publique : " On entend beaucoup de légendes urbaines sur nos salaires. Moi je suis dans la fonction publique depuis quelques années, j'ai un bac +2, je suis seule dans mon service et je gère de grosses responsabilités. Pourtant je touche un peu plus que le smic parce que j'ai un supplément familial , mais mon point d'indice est gelé depuis mon embauche. A côté de çà on nous ajoute des primes qui diffèrent d'un agent à un autre. Bonjour l'inégalité au sein des services. On a encore la garantie de l'emploi mais quel emploi et à quel prix ! Je pensais que mon salaire était correct au début quand j'ai signé. En fait je gagne autant que _quand je travaillais chez Lidl il y a douze ans_. Cela me fait réfléchir mais en même temps la vocation est là ainsi que le goût du service public. J'ai plaisir à rendre service à l'administré. Ce n'est pas une question de salaire mais de satisfaction personnelle et d'engagement."

Dans le cortège à Auxerre, des personnes exerçant des professions très différentes : des professeurs, du personnel hospitalier, des douaniers ou encore des gardes forestiers. Et ils ont beau faire des métiers complètement différents, une partie de leurs revendications sont similaires. Ils demandent par exemple l'augmentation du point d'indice. Magalie Grousseau est douanière : "On a des salaires modestes par rapport à une grande partie de la population. J'ai un salaire de 1.700€ et c'est compliqué de vivre avec ça. Je suis toute seule, avec un enfant."

De mauvaises conditions de travail

Autre colère pour de nombreux manifestants : les conditions de travail qui se dégradent. En blouse blanche dans le cortège il y a Salima Chana. Elle est infirmière à l’hôpital d'Auxerre : "Il y a des services qui n'en peuvent plus ! Vraiment, _il y a des collègues qui se mettent en arrêt parce que c'est plus possible_. C'est catastrophique au niveau humain ou matériel. Des fois on a presque plus rien... Il y a quelques jours on avait plus de bétadine. C'est pas normal !"

Fonctionnaires et cheminots sont partis de la place de l'Arquebuse, à Auxerre © Radio France - Cyrille Ardaud

Sur toutes les lèvres ou presque, il y a un mot. : contractuel. Ce sont les agents non fonctionnaire mais qui travail dans un service public. Un statut qui crée des inégalités selon Christian, il est garde forestier : "On parle beaucoup de inégalité femmes-hommes. Mais là en l’occurrence, à travail égal : _salaire inégal, carrière inégale_. Le deuxième problème c'est qu'un contractuel n'est pas assermenté. S'il voit quelque chose chose qui ne va pas, il doit appeler un collègue fonctionnaire pour pouvoir sanctionner. C'est hallucinant."

Au côté des fonctionnaires, il y avait de très nombreux cheminots. Eux manifestent contre la réforme de la SNCF, un peu comme une répétition générale avant la grève perlée qui doit débuter le 3 avril.