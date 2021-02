Près de 200 personnes rassemblées contre l'implantation d'une plateforme Amazon près de Pau

"Amazon ni ici, ni ailleurs" : voilà le message des manifestants rassemblés sous la pluie ce samedi devant le futur site du groupe mondial Amazon, sur un champ de 40 000 m2 entre Morlaas et Buros. Le géant de la vente en ligne y installerait une centrale de réception, tri et envoi de colis. Le projet a été validé par les élus locaux, en votant la vente du terrain, mais il reste très décrié par de nombreux militants. 200 personnes d'organisations syndicales, associatives et politiques ont répondu à l'appel du collectif Anina (Amazon ni ici ni ailleurs) ce samedi.

Amazon, c'est le monde dont nous ne voulons plus - Christiane, retraitée membre de la confédération paysanne

Le vaste terrain, qui appartient à la communauté de commune de Morlaas, représente une des terres les plus riches du département: "Il y pousse ce qu'on veut ici ! Il faut prendre soin de cette terre qui nous est chère" estime Antoine, manifestant originaire de Pau. Pour Christiane, retraitée membre de la confédération paysanne, "Amazon, c'est le monde dont nous ne voulons plus. On va artificialiser de bonnes terres du Béarn pour une plateforme de paquets. C'est comme si on ne tirait pas les leçons de la crise : il faut changer de modèle !"

Pancarte d'une manifestante contre Amazon : "pollueur, destructeur, tricheur" © Radio France - Flora Midy

Amazon ou le climat. Amazon ou le commerce de proximité. Amazon ou la justice fiscale... Il faut choisir - Roger Rochange du collectif Anina

Les opposants au projet craignent aussi pour les emplois dans le secteur, notamment dans le commerce de proximité. Selon eux, et selon récente étude américaine, un emploi créé par Amazon en détruirait plusieurs autres. Roger Rochange, du collectif Anina explique que leur mission est double : éviter l'arrivée d'Amazon en Béarn mais aussi plus globalement "sensibiliser aux effets pervers de ce groupe. Amazon ou le climat. Amazon ou le commerce de proximité. Amazon ou la justice fiscale... Il faut choisir".

C'est pour toutes ces raisons que le collectif souhaite désormais saisir le Tribunal Administratif. Une cagnotte en ligne est mise en place depuis plusieurs semaines pour soutenir la cause, affichant à ce jour 170 euros récoltés.