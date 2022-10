Près de 200 personnes sous tentes sur le camp de migrants de l'Etoile à Strasbourg

La ville de Strasbourg et plusieurs associations demandent à nouveau la mise à l'abri des personnes installées sur le campement place de l'Etoile . Le camp ne cesse de grossir depuis le printemps : près de 200 personnes y vivent actuellement. Cet appel est adressé aux services de l'Etat. La maire de Strasbourg a répété à plusieurs reprises que l'Etat devait assumer sa responsabilité, comme il l'avait fait lors de l'arrivée des réfugiés ukrainiens.

Un diagnostic social du campement

Pour accélérer la prise en charge de ces personnes, un recensement a été effectué par des associations et des travailleurs sociaux le 20 octobre 2022. Il en ressort que 43 enfants, au moins, vivent sous des tentes sur ce campement. C'est même certainement encore plus : sur un total de 193 personnes présentes sur le camp, 111 seulement ont eu un entretien avec les associations et les travailleurs sociaux de la ville.

Les entretiens montrent que ces personnes sont en situation de grande vulnérabilité. Il y a beaucoup d'enfants. Les professionnels de santé de la ville qui étaient présents au moment du recensement soulignent aussi que l'état de santé des habitants est dégradé. Sur les 47 familles rencontrées, 31 rencontrent des problèmes de santé, et 22 sont sans couverture médicale.

Les associations ont déjà alerté à plusieurs reprises sur les conditions d'hygiène déplorables sur le campement, avec un accès à l'eau très limité, des rats. Et les pluies diluviennes de ces derniers jours n'ont certainement rien arrangé.

De son côté, la préfecture souligne qu'il faut d'abord une demande de la ville pour évacuer le campement situé sur un terrain municipal, avant de trouver ensuite un logement adapté aux personnes installées sous les tentes, en fonction de leur situation.