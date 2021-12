Près de 200 travailleurs sociaux mobilisés devant le conseil départemental à Laval

A l'appel de la CFDT, près de 200 professionnels du secteur social et médico-social ont manifesté ce mardi 7 décembre devant le conseil départemental à Laval. Ils déplorent un manque de reconnaissance et réclament la revalorisation salarial prévue par le Segur de le santé.

Aides à domicile, assistantes sociales, éducateurs spécialisés, soignants... Près de 200 professionnels mayennais du secteur social et médico-social ont répondu à l'appel à mobilisation de la CFDT ce mardi 7 décembre. Ils se sont réunis ce midi devant le conseil départemental à Laval pour faire part de leurs revendications. Ces derniers pointent des conditions de travail de plus en plus difficiles, un manque de moyens financiers et humains.

Les travailleurs sociaux déplorent un manque de reconnaissance et réclament la revalorisation salarial prévue par le Segur de le santé. © Radio France - Elsa Vande Wiele

"On a de plus en plus de mal à recruter" - Julie Truchot, employée dans le secteur de la protection de l'enfance

Lors de cette mobilisation, des cartes postales affranchies et adressées au Premier ministre ont été distribuées à tous les manifestants : "On demande à Jean Castex à ce que le Ségur de la santé soit mis en application partout, dans toutes structures médico-sociales, explique l'une des représentantes de la CFDT interco de la Mayenne. Les salariés des hôpitaux publics ont bénéficié de ces aides, effectivement au niveau du Département les finances ne sont pas du même niveau mais le travail sur le terrain est le même."

Julie Truchot, employée de l'association Chanteclair, spécialisée dans la protection de l'enfance, se sent méprisée en tant que professionnelle : "On est à bout, on a de plus en plus de mal à recruter et du coup les publics qu'on accompagne sont méprisés aussi puisqu'on ne peut pas les aider comme ils le méritent."