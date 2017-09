Près de 2.000 personnes manifestent contre la réforme du Code du travail à Avignon

Environ 2.000 personnes ont manifesté à Avignon ce mardi contre les ordonnances réformant le Code du travail.

"Macron t'es foutu, les fainéants sont dans la rue". Voilà ce que l'on pouvait lire sur certaines pancartes brandies par les manifestants à Avignon ce mardi. Le cortège, qui a remonté la rue de la République dans la matinée, a rassemblé 3.000 personnes selon les syndicats, 1.500 selon la police. C'est la première manifestation nationale contre une réforme du quinquennat.

Secteurs public et privé mobilisés

Au sein du cortège avignonnais, de nombreux manifestants issus du secteur privé. Cathy travaille dans l'entreprise Bigard de Rognonas depuis 30 ans. Elle est déléguée du personnel CGT et selon elle "les licenciements économiques vont être facilités par cette réforme, ce qui crée un climat d'insécurité au sein de l'entreprise". Même son de cloche du côté de Gérard. Lui est représentant du personnel au sein de l'entreprise Suez : "On peut s'attendre à des licenciements abusifs avec cette réforme et cela ça va encore plus peser sur la santé mentale des salariés."

De nombreux fonctionnaires dans le cortège en réaction à la baisse des contrats aidés © Radio France - Boris Loumagne

Parmi les centaines de manifestants, de nombreux fonctionnaires avaient fait le déplacement. C'est le cas de Claude, professeur dans un lycée de l'Isle-sur-la-Sorgue. "Si je suis ici c'est aussi par solidarité avec mes enfants qui eux travaillent dans des boîtes privées." Mais pour Claude, la manifestation était aussi l'occasion d'exprimer son "ras-le-bol" au sujet d'une autre réforme contestée, celle de la baisse du nombre de contrats aidés : "Dans mon lycée, nous allons en perdre trois, et l'établissement ne va pas pouvoir continuer à fonctionner correctement."