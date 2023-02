Près de 219.000 mariages célébrés en 2021 selon l'Insee, rebond historique après la pandémie de Covid

Avec des annulations en cascade, le secteur du mariage a été particulièrement touché par la crise du Covid-19 en 2020. Mais ce secteur a repris des couleurs en 2021 selon l'Insee. L'institut des statistiques indique que 218.800 mariages ont été célébrés en France cette année-là, soit 41,6% de plus qu'en 2020. Un rebond historique, explique l'Insee, qui précise qu'il s'agit d'un "retour à la normale après une chute de 31,2% en 2020" à cause de la pandémie.

Le nombre de mariages en 2021 reste très légèrement inférieur à celui de 2019, et ne rattrape pas les mariages non célébrés en 2020. L'Insee ajoute qu'une hausse de 12% devrait, selon des données provisoires, être observée en 2022, et constituerait ainsi un début de rattrapage des mariages non célébrés pendant la pandémie.,

Les mariages entre hommes diminuent

En 2021, le nombre de mariages entre femmes a augmenté de 11% par rapport à 2019, avec 3.600 unions célébrées. Le nombre de mariages entre hommes lui diminue de 7%, avec 2.900 mariages célébrés en 2021 selon l'Insee.

En 2021, les plus de 55 ans sont la seule classe d'âge au sein de laquelle le nombre de mariages a augmenté par rapport à 2019. Au total, 49.300 personnes de 55 ans ou plus se sont mariées en 2021, soit 10% de plus qu'en 2019 avec 44.900 personnes, précise l'Insee.