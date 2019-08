Près de 25.000 personnes réunies pour Les écrivains chez Gonzague, à Chanceaux-près-Loches

Entre 20.000 et 25.000 personnes se sont déplacées ce dimanche à Chanceaux-près-Loches pour les Écrivains chez Gonzague Saint Bris. C'est un peu moins que l'an passé mais les fans étaient bien là pour voir leurs stars préférées et réclamer des autographes.

Une centaine d'écrivains et beaucoup plus de curieux hier, à Chanceaux-près-Loches pour la 2ème édition des Écrivains chez Gonzague Saint Bris. Deux ans après le décès de l'auteur tourangeau, le salon est toujours aussi visité à la fois par le public - cette année, entre 20.000 et 25.000 personnes se sont déplacées - mais aussi par les stars. L'an dernier, Claire Chazal, PPDA ou encore Richard Bohringer étaient présents. Cette année ce sont JeanFi Janssens, Franz-Olivier Giesbert, ou encore Pierre Billon, l'ancien producteur de Johnny Hallyday. Des noms un peu moins parlantscertes... Mais toujours autant de chasseurs d'autographes.

Parmi les stands d'auteurs ou de chanteurs, c'est celui de Pierre Billon qui attire le plus de monde. Pas spécialement pour Pierre Billon lui-même mais plutôt pour celui qu'il a côtoyé de très près, comme nous l'explique Christine : " Je suis d'abord fan de Johnny mais pouvoir parler et échanger avec quelqu'un qui l'a si bien connu, c'est presque comme une communion pour moi. Il me manque vraiment, notre Johnny ", lâche-t-elle émue.

Mais il y a bien sur ceux qui viennent pour leur auteur ou chanteur favori, et qui ramènent tous les livres qu'ils ont achetés pour les faire dédicacer. C'est le cas de Françoise qui fait l'inventaire de ce qu'il y a dans son sac : " Il y a du Franz-Olivier Giesbert, du Boris Cyrulnik, et aussi du Alexandre Jardin mais je suis très déçue qu'il ne soit finalement pas venu. "

On ne compte pas non plus le monde présent devant le stand de Jeanfi Janssens, l'humoriste et chroniqueur radio, qui a compris que pour attirer la foule, et aussi, vendre ses livres : il faut assurer le show. Des Tourangeaux qui repartent pour certains avec des cabats entiers de livres achetés ici-même, au cours de la journée.