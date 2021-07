Près de 25 bars et restaurants imposent déjà le pass sanitaire dans les Pyrénées-Orientales

L'idée fait des envieux. Imposer le pass sanitaire dans son bar ou son restaurant, et en échange, avoir l'autorisation de fermer boutique à 2 heures du matin au lieu de 23 heures. En début de semaine, l'Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie (Umih) avait appuyé la candidature de sept établissements des Pyrénées-Orientales à Perpignan, Canet et Argelès-sur-Mer. Ce mercredi, la liste s'allonge et près de 25 établissements ont reçu cette même autorisation, notamment à Vernet-les-Bains ou Saleilles.

Cette autorisation intervient deux semaines avant l’application du pass sanitaire dans tous les bars, restaurants et transports en France, le gouvernement souhaitant appliquer ce pass sanitaire à partir du 9 août.

Pass sanitaire nécessaire du matin au soir

Attention, en revanche. Les établissements concernés dans les Pyrénées-Orientales imposent désormais le pass sanitaire du matin au soir, sans exception.