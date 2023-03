Près de 27% des stations-service du Gard sont en rupture totale de carburant ce mercredi

Selon la carte mise à jour par Figdata , la proportion de stations-service touchées par la pénurie est en hausse dans le Gard ce mercredi. De 16,9% de stations en rupture totale de carburant la veille, le Gard a désormais 26,9% de ses stations à l'arrêt complet soit 10 points de plus en l'espace d'un jour. Et ce malgré les réquisitions de personnel dans le dépôt pétrolier de Fos-sur-Mer, ce mardi, et qui a recommencé à alimenter les stations dans la foulée. Dans le Gard, 41,5% des stations sont touchées par la pénurie au total, en comptant celles où il manque au moins d'un carburant.

Pour retrouver la liste des stations dans le détail, vous avez une carte interactive disponible sur ce site .