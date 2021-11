Près de 3.000 personnes devant la SAM de Decazeville, contre la fermeture

Encore une fois, les drapeaux rouges et les mégaphones étaient de sortie, ce jeudi 25 novembre, devant l'usine SAM de Viviez (Aveyron). Mais derrière les salariés et les syndicalistes, il y avait aussi des élus et des habitants du bassin de Decazeville. Un bassin jadis minier, puis industriel, et qui risque aujourd'hui de perdre son dernier fleuron.

À la nuit naissante, entre 2.500 et 3.000 personnes se sont retrouvées devant les grilles de la SAM, en présence aussi du leader national de la CGT, Philippe Martinez, pour protester contre la fermeture probable de l'usine. Le syndicaliste a notamment salué la "détermination, la volonté et le courage des salariés pour préserver leur emploi et le tissu industriel". Il dénonce un "scandale d’État".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"C'est un scandale d'État."- Philippe Martinez, leader de la CGT

. © Radio France - Clémence Gourdon Negrini

Car la liquidation semble inévitable pour cette usine de 350 salariés, en difficulté depuis plusieurs mois, et placée en liquidation judiciaire il y a quelques mois, avec continuation d'activité. Mais mardi 23 novembre, les espoirs ont été clairement réduits avec l'annonce de Renault : le constructeur automobile a refusé de soutenir l'unique offre de reprise déposée par l'ancien patron Patrick Bellity. Un choix qui n'est pas contesté par l'État, le ministre de l'Économie Bruno Le Maire ayant estimé mercredi matin que cette unique offre "n'était pas crédible".

à lire aussi Renault refuse de soutenir l'offre de reprise de la SAM en Aveyron

Saignée dans l'emploi, et dans la population du Bassin

Une "onde de choc" a considéré François Marty ce jeudi matin sur France Bleu Occitanie. Le maire de Decazeville, président de la communauté de communes, a critiqué le double jeu du gouvernement, qui a soutenu l'offre de reprise avant de la juger irrecevable.

Les élus comme les habitants s'inquiètent des conséquences d'une fermeture de la SAM, pour le bassin de Decazeville. Car ce territoire aveyronnais a connu plusieurs fermetures d'usine depuis les années 1980. François Marty rappelait ce jeudi matin sur France Bleu que le territoire de la communauté de communes avait perdu 19.000 habitants en 35 ans.