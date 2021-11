Près de 300 candidats à la reprise d'exploitations agricoles en Dordogne

La chambre d'agriculture de la Dordogne organise vendredi 19 novembre, une journée transmission/reprise. On compte près de 300 candidats à la reprise en Dordogne contre 200 cessations d'activité. Pascal Chabaud, responsable transmission à la chambre d'agriculture invité de Nouvelle Eco ce mardi.

La chambre d'agriculture de la Dordogne fait le lien entre cédants et futurs repreneurs

la chambre d'agriculture de la Dordogne organise, vendredi 19 novembre, une journée consacrée à la transmission et à la reprise d'exploitations agricoles, avec des débats, témoignages et tables rondes. 30% des chefs d'exploitation français partent a la retraite dans les prochaines années.

Plus de candidats à la reprise que de cédants d'exploitations

Pascal Chabaud, responsable transmission à la chambre d'agriculture de la Dordogne était l'invité de la Nouvelle Eco ce mardi. "Il y a plus de candidats qui veulent reprendre une exploitation que de cédants" explique -t-il. On compte 200 cessations d'activité par an en Dordogne, près de 300 candidats.

"Beaucoup de ces repreneurs sont des gens qui ont décidé de changer de vie. Ils viennent des villes. Ceux sont des gens qui ont souvent fait des études, qui ont déjà parfois un capital". Comment mettre en adéquation ces jeunes agriculteurs et le modèle de notre agriculture en Dordogne qui n'est pas forcement celui les intéresse. Les jeunes s'intéressent à l'environnement et la bio progresse notamment dans la viticulture notamment où le vignoble bergeracois compte 30% d'exploitations en bio.

La taille des exploitations leur correspond bien mais ils n'utilisent pas les circuits de vente habituel, les coopératives.

Les candidats à la reprise, comme les cédants sont invités à s'inscrire rapidement candidats a la reprise, agriculteurs qui prévoient de partir a la retraite sont invités à s'inscrire dans les prochaines heures via le site de la chambre d'agriculture. Et il y a du nouveau cette année, avec un rendez-vous donné sur plusieurs sites : Bergerac , Duras et à la chambre d'agriculture.