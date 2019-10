Près de 300 manifestants à Auxerre pour défendre les retraites

Auxerre, France

Le cortège parti de la place de l'Arquebuse s'est rendu à la préfecture. En tête du cortège, Philippe Martinez. Le Secrétaire général de la CGT a rappelé l'importance de cette mobilisation pour les retraités et futurs retraités : " c'est important de se mobiliser, le gouvernement essaie de dire aux retraités qu'ils ne sont pas concernés et que c'est pour les futures générations . Non, tout le monde est concerné."

Solidarité entre générations

" Il faut continuer à financer le principe de notre retraite qui est la solidarité entre générations" souligne Philippe Martinez. "S'il n' y a plus personne pour payer les cotisations les retraités verront leur pension baisser. Quant à la réforme par points, contrairement à ce que dit le gouvernement, _il peut y avoir des fluctuations du point_. Et y compris ceux qui sont à la retraite pourront être pénalisés si le gouvernement décide de faire des économies."

Ne pas être obligé de travailler jusqu'à 70 ans

Philippe Martinez estime que la réforme des retraites est la première réforme depuis le début du quinquennat qui touche tout le monde : " jusqu'à maintenant on opposait le public au privé, les retraités aux actifs, les jeunes aux moins jeunes et la sncf aux autres. Là, la retraite concerne tout le monde. J'espère que tout le monde pourra profiter de sa retraite. L'enjeu de la mobilisation c'est de ne pas être obligé de travailler jusqu'à 70 ans, ou de prendre sa retraite et de continuer des petits boulots comme en Suède que le Président de la République prend en exemple. Nous on a un bon système de retraites."

Se priver pour les autres

Au sein du cortège également nous avons rencontré Patricia, agent hospitalier à la retraite à Auxerre. Elle vit seule et touche 1 160 euros mais aide financièrement enfant et petits enfants : "c'est juste évidemment, il y a toujours de,la famille en précarité, donc il faut les aider.Je me prive pour subvenir à leur besoin, surtout en nourriture et les cadeaux pour Noël. On a pas trop de petit plaisir pour soi"

Se serrer la ceinture

Bernard et son épouse Nicole sont venus de Toucy pour manifester. Exploitants agricoles à la retraite, ils doivent se serrer la ceinture explique Bernard : "Je devrais toucher 930 euros de retraite mais je touche 800 euros après 46 ans de cotisations à taux plein. On ne vit pas bien, c'est triste. Ma femme a 600 euros pour 40 ans de cotisations. Est-ce que c'est logique ? "