Près de 300 retraités rassemblés à Nîmes pour protester contre la politique du gouvernement

Nîmes, France

Ce jeudi après-midi, à Nîmes, devant Carré d'Art, quelques passants s'arrêtent pour regarder. Environ 300 retraités se sont rassemblés, brandissant pancartes et drapeaux. "Ah bon, c'est la septième journée de mobilisation? Je ne compte pas", dit une manifestante, bien décidée à se faire entendre.

"On reste mobilisés"

Le quasi-gel des pensions, la hausse de la CSG, la baisse du niveau de vie depuis 2010... Les retraités sont vent debout contre la politique du gouvernement. "On se sent méprisé, pas écouté et je me sens cocu", lâche l'un d'eux. "Mais on reste mobilisé", répond un autre.

Vers de nouveaux modes de mobilisation ?

Certains retraités s'interrogent sur la suite du mouvement. "Je n'ai pas envie de casser des banques pour me faire entendre", dit Muriel, 71 ans. Pour Armand, "la démocratie, actuellement, elle laisse à désirer."