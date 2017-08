Près de 33.000 jeunes berrichons vont bénéficier cette année de l'Allocation de rentrée scolaire

L'ARS (allocation de rentrée scolaire) versée à partir de ce jeudi concerne près de 33.000 jeunes dans l'Indre et le Cher pour un montant de plus de 13 millions d'euros.

C'est une aide très attendue par des milliers de familles aux revenus modestes : l'ARS allocation de rentrée scolaire. Elle est versée à partir de ce jeudi 17 août dans toute la France. En Berry les chiffres sont assez impressionnants. Le montant versé pour nos deux départements est de plus de 13 millions d'euros en 2017.

Des jeunes âgés de 6 à 18 ans

Près de 33.000 enfants sont concernés dans l'Indre et le Cher : 19.457 enfants dans le Cher, 13.420 bénéficiaires dans l'Indre, des jeunes âgés de 6 à 18 ans dont les parents touchent des revenus modestes. Les familles percevront une aide financière allant d'environ 360 à 400 euros selon l'âge de l'enfant : 364,09 euros pour les enfants de 6 à 10 ans, 384,17 euros pour les enfants de 11 à 14 ans, 397,49 euros pour les enfants de 15 à 18 ans.

8 millions d'euros rien que pour le Cher

En Berry le montant total est estimé pour l'année 2017 à plus de 13 millions d'euros : plus de 5 millions 370.000 euros pour l'Indre, un peu plus de 7 millions 800.000 euros pour le Cher. Dans l'Indre la Caisse d'allocations familiales explique que le nombre de bénéficiaires est en légère baisse cette année car il y a moins d'enfants scolarisés et la natalité n'augmente pas.

En moyenne, la rentrée va coûter plus cher que l'an dernier pour les lycéens, et un peu moins cher pour les enfants à l'école primaire et au collège. Selon la Confédération syndicale des familles (CSF) le coût de la rentrée scolaire est estimé cette année à 150 euros pour un élève de CP, 200 euros pour un élève de CM1, 350 euros par collégien et plus de 400 euros pour un enfant au lycée.

Une allocation totalement déconnectée des réalités des coûts" (la CSF)

"Aujourd’hui, on se rend bien compte que la rentrée scolaire a un impact direct sur le budget des familles, quelle que soit la classe", a expliqué Catherine Conat, membre du secteur éducation de la CSF. Selon elle, l'allocation de rentrée est "totalement déconnectée des réalités des coûts" et elle demande qu'elle soit modulée pour prendre "en compte les dépenses réelles liées au coût de la scolarité". Autre revendication, que les fournitures scolaires, "fournitures de première nécessité" ne soient taxées qu'à 5,5%.