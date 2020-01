Près de 35 millions de touristes ont visité les deux Charentes en 2019

Charente-Maritime, France

S'il y a bien une valeur sûre dans les deux Charentes, il s'agit bien le tourisme. En 2019, l'activité touristique a progressé de 5% dans ces deux départements. La Charente-Maritime reste la 1ère destination de la région Nouvelle-Aquitaine et conserve sa place dans le top 3 en France avec 1,8 milliards d'euros générés par le tourisme. Ce chiffre ne bouge pas par rapport à l'an dernier.

Le nombre de touristes venus en Charente-Maritime augmente légèrement et atteint 33 millions. Auxquels s'ajoutent les 2,5 millions de personnes qui se sont arrêtées pour profiter du patrimoine charentais. La Charente progresse un peu plus que son voisin maritime.

2020, une belle année d'avance avec la BD et le Tour de France

Mais les chiffres de cette année 2019 devraient être dérisoires par rapport à ceux de cette année 2020. L'année de la BD et la possible venue d'Emmanuel Macron, le président de la République, pourraient bien booster le Festival de la bande-dessinée d'Angoulême. Tout cela, sans parler du grand retour du Tour de France dans les deux Charentes, ce sera les 6, 7 et 8 juillet, plus de 20 ans après la dernier passage de la grande boucle dans la région.