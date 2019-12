Près de 4.000 manifestants contre la réforme des retraites à Metz : mobilisation en repli

Metz, France

La nouvelle mobilisation contre la réforme des retraites à l'appel de plusieurs syndicats (CGT, FO, Sud-Solidaires, FSU, Unef, Fidl) est en repli à Metz, même si près de 4.000 personnes - un chiffre qui reste conséquent - ont défilé en Moselle. Pressé par la rue, le gouvernement de son côté doit présenter sa réforme dans son intégralité ce mercredi, avec l'objectif de supprimer les 42 régimes de retraites actuels par un système universel à points.

Les manifestants sont conscients d'être dans une semaine charnière sur cette réforme et ils ne veulent rien lâcher. "On est là", scandent-ils au départ de la place Mazelle même si la mobilisation est moindre que jeudi dernier. Angélique qui travaille à la SNCF en est à son 6e jour de grève mais elle comprend ceux qui ne sont pas venus : "La journée du 5 décembre était très préparée, pour celle-là, les gens ont eu moins de temps pour s'organiser".

Reportage dans le cortège à Metz Copier

Mais "il faut absolument continuer à se mobiliser", assure Yannick Bandel, secrétaire régionale CGT de La Poste et Télécommunucations, car dit-il, "c'est le moment de faire plier le gouvernement". Salarié dans le privé, Christophe veut continuer à faire grève et cherche à convaincre des non-grévistes de le rejoindre : "On discute avec eux, pour qu'ils passent du soutien à la mobilisation". Plus remonté que jamais, les opposants à la réforme des retraites restent convaincus qu'Emmanuel Macron va reculer. Certains veulent accélérer le rythme des journées d'action et proposent de battre à nouveau le pavé dès cette fin de semaine.