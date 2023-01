Près de 4% des stations-service sont à court d'essence ou de gazole

Les automobilistes sont de plus en plus nombreux à aller faire le plein, ils craignent une nouvelle pénurie due aux mobilisations prévues contre la réforme des retraites. Les stations-service manquant de carburant sont un peu plus nombreuses que d'ordinaire en ce début de semaine.

Une pompe à essence délivrant plusieurs types de carburant (sans plomb et diesel) dans une station-service, sur une aire de repos de l'A43, en Savoie. © Radio France - Aurélien Accart Le "plein de précaution" avant la mobilisation face à la réforme des retraites commence déjà à avoir des conséquences sur les stations-service françaises. Certaines d'entre elles manquent d'essence ou de gazole, mais les représentants du secteur et le gouvernement assurent que la pénurie d'octobre dernier ne se reproduira pas. ⓘ Publicité 3,75% des stations-service sont en manque d'un carburant À trois jours de la première grève liée à la réforme des retraites , les pénuries sont pour l'instant rares dans les stations-service, mais elles sont toutefois un peu plus nombreuses que d'ordinaire : 3,75% d'entre elles manquaient d'essence ou de gazole lundi 16 janvier. Certains départements sont plus touchés que d'autres, comme les Yvelines où le taux de pénurie monte à 18%. Début janvier, le taux de pénurie national était de 0,5%. Le spectre d'un nouveau manque de carburants en France est donc présent. "On n'est pas du tout dans la situation que nous avons connue à l'automne dernier ", a nuancé vendredi 13 ja nvier sur franceinfo Agnès Pannier-Runacher. Selon la ministre de la Transition énergétique, les "mouvements" qui vont contester la réforme des retraites "tiendront une journée". Ce n'est pas si sûr car la CGT Pétrole a lancé plusieurs pré-arrêts de travail : de 24 heures le 19 janvier, de 48 heures le 26 et de 72 heures le 6 février. À lire aussi Retraites : la CGT Pétrole appelle à plusieurs jours de grève et à l'arrêt du raffinage "si nécessaire" "Les pleins de précaution assèchent les stations-service extrêmement rapidement" "Si vous allez tous faire le plein demain matin, on ne pourra pas suivre", a prévenu lundi 17 janvier sur franceinfo Olivier Gantois, président de l'Ufip Énergie Mobilité, lobby qui rassemble des sociétés énergétiques et pétrolières. La principale crainte de ce porte-parole de l'industrie pétrolière est le phénomène des "pleins de précaution qui assèchent les stations-service extrêmement rapidement." Mobilians, syndicat professionnel qui représente 5 800 stations-service traditionnelles, se veut plus rassurant. "On a un mois de stock", a estimé Francis Pousse vendredi 13 janvier dans l'émission Ma France . Le président de Mobilians ne craint pas le mouvement social et les grèves contre la réforme des retraites. "Il y a 200 dépôts disséminés sur le territoire français. Les stocks sont relativement importants." Francis Pousse a tenu tout de même à appeler "encore une fois la population au calme parce que ce sont ceux qui vont faire des pleins de précaution qui vont nous mettre à mal plus rapidement que prévu. Je comprends l'inquiétude, mais le but est que justement, nous ayons du carburant pour tout le monde, en particulier pour les gens qui travaillent".