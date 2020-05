A Saint-Lô ce vendredi matin, les représentants de l'intercommunalité Saint-Lô Agglo ont fait le point sur le dispositif mis en place pour accompagner les artisans et commerçants en difficulté. La collectivité les aide notamment à faire face à leurs loyers.

Près de 40 000 euros déjà accordés dans le Saint-lois pour aider artisans et commerçants à payer leurs loyers

Pendant les deux mois de confinement que nous avons subi, de nombreux commerçants et artisans ont vu leur activité et leurs chiffres d'affaires fondre comme neige au soleil. Et même si certaines charges ont été reportées, certains d'entre eux ont eu du mal à assurer le paiement du loyer des locaux qu'ils occupent, quand bien même certains propriétaires ont accepté de revoir les loyers à la baisse.

Plusieurs conditions pour profiter de cette aide

Afin d'aider ces artisans et commerçants à passer ce cap, Saint-Lô Agglo a mis en place un fonds d'aide aux loyers, abondé à hauteur de 150 000 euros. Une enveloppe qui permet de prendre en charge 50% du loyer dans la limite de 1500 euros et sur la période allant du 15 mars au 15 mai. Pour bénéficier de cette aide, il faut être locataire d'un pas de porte sur le territoire de l'agglomération et avoir une entreprise de moins de 10 salariés inscrite au registre du commerce ou au répertoire des métiers. Par ailleurs, seules les entreprises ayant subi une interdiction d'accueil du public sont éligibles, dans la mesure où leur chiffre d'affaire est en baisse d'au moins 50% par rapport à la même période, l'année dernière.

Encore plus de 2/3 du fonds disponibles

Cela fait pas mal de conditions donc, mais il y a déjà eu de nombreuses demandes formulées : 77 au total. Et pour l'instant, 47 dossiers ont été acceptés, 22 sont en cours d'examen et seuls 8 ont été rejetés. Sur les 150 000 euros disponibles dans le fonds, près de 39 000 euros ont ainsi été accordés pour l'instant.

Les dossiers pour profiter de l'aide sont à déposer en ligne sur saint-lo-agglo.fr, jusqu'au 30 juin.