Près de 400 commerçants dans les rues de Saint-Lô

Hôteliers, restaurateurs, propriétaires de bars et de discothèques : ils se sont nommés les "Sert à rien". Près d'entre eux a défilé dans les rues de Saint-Lô ce vendredi après-midi pour crier à l'injustice.

Ces commerçants ont défilé de la plage verte sainte-loise jusqu'aux grilles de la préfecture de la Manche. Ils se sentent pestiférer et crient à l'injustice. Leur message est simple "Laissez-nous travailler".

Les "Sert à rien", comme ils se sont nommés étaient près de 400 à crier leur colère et demander une réouverture de leurs établissements au même titre que les commerces qui sont autorisés à retrouver leurs clients dès ce samedi 28 novembre.

"Pendant le premier confinement, j'ai eu zéro aide à part les 1250 €uros de l'Urssaf" affirme François Lebeurrier. Ce restaurateur tient la brasserie la Commerce à Saint-Lô et emploie 14 salariés. "Pour l'instant, je n'ai touché. Ce ne sont que des paroles", dénonce ce professionnel.

On ne comprend pas pourquoi on reste fermer, dénonce Dominique Eudes, le président de l'UMIH 50

Dominique Eudes, président de l'UMIH de la Manche, en tête du cortège saint-lois © Radio France - Frédérick Thiébot

Dominique Eudes, le président de l'UMIH, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie de la Manche, estime que les restaurateurs sont capables de faire appliquer un protocole sanitaire très strict. "On est conscient qu'il y a la Covid, mais il n'y a aucune preuve de clusters dans nos établissements. Donc il y a une injustice, on est les pestiférés de l'Etat".

La 3ème vague sera économique et pas sanitaire, selon un patron de discothèque

Les aides ne sont pas suffisantes, estime de son son côté Mathieu Lebrun, propriétaire de la discothèque La Plage à Saint-Lô. "En moins de deux mois et demi, on a déjà perdu 234 discothèques. On s'en va vers un désastre économique".

Les patrons de salles de sports étaient également dans le cortège pour rappeler que dans toute l'Europe, il n'y a eu aucun cluster dans ces établissements, affirme Nicolas Levallois, propriétaire de l'Orange Bleue à Saint-Lô.

Les manifestants saint-lois craignent des fermetures en cascade dans les prochains mois