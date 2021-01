Près de 400 postes sur le territoire d’Ardenne Métropole, 2021 sera l'année de l’emploi

Une nouvelle plateforme téléphonique de l'Agence nationale des titres sécurisés à Charleville-Mézières dotée de 80 postes, l'implantation d'un KFC et d'un, voire deux Burger king, avec là aussi 80 emplois à la clé, des investissements à plusieurs millions d'euros dans les industries AFS à Sedan et Hanon systems à Charleville-Mézières. Les projets d’emploi ne manquent pas sur le territoire d’Ardenne Métropole. Sans compter, à côté des projets de l’agglomération, l'installation à Rethel d'une ferme à insectes par Agronutris, avec encore 60 emplois.

A partir de 2022, il y aura aussi l'ouverture d'un nouvel atelier Hermès à Tournes avec 130 embauches et un nouveau service des Finances publiques s'installera à Charleville-Mézières avec une quarantaine d’agents. Soit au total, près de 400 postes seront créés. Beaucoup d'implantations concernent Ardenne Métropole. De quoi satisfaire le vice-président en charge du développement économique, Patrick Fostier, pour qui ces annonces d'emplois sont le fruit d'un long travail pour préparer le terrain.

"On était un territoire mono-industrie, la métallurgie au sens large. Cela nous a coûté cher. On l’a compris. Je crois qu’il faut s’intéresser à des métiers nouveaux, avec Hermès par exemple Qui aurait imaginé faire faire des sacs de luxe à des gens qui habitent ici ? En réalité, on a cherché depuis 2014 à créer un écosystème favorable à l’implantation et au développement des entreprises", explique Partrick Fostier. Avec l'ouverture du campus Sup-Ardenne par exemple, ou les structures chargées d'accompagner les jeunes créateurs d'entreprises : l'incubateur Rimbaud Tech et les pépinières de Charleville et de Sedan.

"Les pépinières d’Ardenne Métropole, on a 80% de survie des entreprises à 5 ans. On est à deux fois le taux de survie que celui qu’on constate sur les entreprises hors pépinières. On a une petite entreprise, une franchise O2 qui s’est créée à la pépinière il y a maintenant trois ans. Elle est implantée à Nouzonville avec 40 emplois et elle est aussi implantée dans le Rethelois avec un nombre d’emplois que je ne connais pas", poursuit Patrick Fostier.

Ouverture d'une deuxième pépinière d'entreprise à Sedan

Pour poursuivre le mouvement, Ardenne Métropole compte ouvrir une deuxième pépinière d'entreprises à Sedan, dans l'ancienne chambre de commerce et d'industrie, car la première est pleine. Et ce ne sont pas les seuls projets d'aménagements pour inciter les entreprises à s'installer. "On a toute la zone des forges Saint-Charles sur laquelle on est en train de lancer un programme de grande ampleur qui va nous permettre d’avoir de l’accueil tertiaire. On peut parler aussi de la zone industrielle de Mohon. On a trouvé de l’extension dans cette zone et on va trouver une vingtaine d’hectares qui seront disponibles pour accueillir des nouvelles activités industrielles",

Malgré tout, le chômage progresse sur Ardenne Métropole : 16,4% en 2007, 18 % en 2012, 19;4% en 2017. "On est sur une crise sanitaire, en 2008 on était sur une crise financière. Ce sont des événements extérieurs contre lesquels on ne peut que tendre le dos. Au-delà de ça, le travail de fond qu’on a engagé, je suis sûr qu’il débouchera. Effectivement, on a besoin aussi que l’économie mondiale sourit un peu. Elle finira bien par sourire un jour", dit Patrick Fostier.

