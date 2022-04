Près de 400 salariés en grève chez l'équipementier automobile Siedoubs à Montbéliard et Etupes

La grève a commencé mardi matin chez les salariés de Siedoubs à Montbéliard et Etupes. Ces travailleurs, pour la plupart ouvriers, réclament une hausse de 5% des salaires et une prime de 3.500€. Les précédents négociations d'entreprise ont tranché pour une hausse de 2,5% et une prime de 1.500€.

Ils sont près d'une centaine à faire le piquet de grève devant l'entreprise Faurecia Siedoubs de Montbéliard. Depuis mardi matin, 5 heures, ces ouvriers, équipementiers pour Stellantis, manifestent leur mécontentement.

"Ca fait 20 ans que je travaille ici. La majorité des salariés qui ont autant d'ancienneté ne gagnent que 1.500€ par mois ! Avec les bénéfices que se fait l'entreprise, la direction devrait être capable de nous donner une augmentation de 5% ! " s'énerve Isabelle.

Les salariés protestent car la semaine dernière, les négociations d'entreprise ont abouti à une hausse de 2,5% des salaires versée en deux fois, 600€ de prime versée, elle aussi, en deux fois et un complément d'intéressement de 200€ (tous ces prix sont donnés en brut).

Je n'ai pas tué, je n'ai pas volé, je n'ai pas empêché les camions de rentrer dans l'usine. J'ai simplement utilisé mon droit de grève - Khedidja, gréviste convoquée devant le tribunal

Ce qui révolte Ciftci Enguin, délégué syndical Force Ouvrière : "On nous a fait miroiter avant les négociations une hausse de 3,5% et une prime de 1.500€. On s'est fait avoir... Alors on réclame de nouveau 5% de hausse et 3.500€ de prime."

"Des méthodes d'intimidation"

Khedidja, Killian et une vingtaine d'autres salariés en grève ont reçu la visite à domicile d'un huissier de justice et de membres de la Brigade Anti Criminalité (BAC).

"Ils sont venus chez moi hier soir alors qu'il y avait mon mari et mes enfants à la maison ! s'indigne Khedidja. Vous imaginez comme c'est effrayant pour un enfant en bas âge de voir ça ?! En plus je n'ai rien fait pour le mériter, je n'ai pas tué, je n'ai pas volé, je n'ai pas empêché les camions de rentrer dans l'usine. J'ai simplement utilisé mon droit de grève."

Les grévistes sont sur place depuis mardi matin, 5 heures © Radio France - Louise-Adélaïde Boisnard

Tous les voisins de Killian sont au courant de sa convocation devant le tribunal de Montbéliard. "Comme les forces de l'ordre ne savaient pas dans quel appartement j'habite, ils ont toqué à toutes les portes de mes voisins. C'est très énervant que tout le monde sache que je suis convoqué alors que je n'ai rien fait de mal. C'est juste de l'intimidation."

Les huissiers sont aussi passés directement à l'usine. Mais personne n'a répondu présent aux convocations devant le tribunal.

"On va continuer la grève jusqu'à ce que la direction nous écoute. On réclame désormais les hausses demandées, la fin des sanctions envers les salariés, car certains sont menacés de licenciement et qu'on nous paie les heures de grèves car c'est à cause de l'entreprise qu'on ne peut pas travailler" détaille Ciftci Enguin.

Contactée, la direction de Faurecia Siedoubs Montbéliard n'a pas voulu faire de commentaire.