Près de 5.000 manifestants dans le Cher contre la réforme des retraites

Bourges, France

2.500 manifestants selon la police, à Bourges, un peu moins de 3.000 selon les organisateurs. La mobilisation était au rendez-vous même si elle est tout de même un peu moins forte que pour la première journée de manifestation où il y avait un peu plus de 4.000 personnes dans la rue à Bourges contre la réforme des retraites. Les syndicats estiment cependant l'objectif atteint.

La mobilisation est encore assez forte contre la réforme des retraites à Bourges © Radio France - Michel Benoit

Drapeaux rouges de la CGT et FO en tête de cortège, drapeaux bleus de l'UNSA et de la CFTC, et orange de la CFDT en fin de manif : ils étaient quelques centaines de militants de ces syndicats dits réformistes à se mobiliser. Première journée d'action pour ce militant CFDT : " Comme l'a dit notre responsable, Laurent Berger, la ligne rouge a été franchie. On ne veut pas entendre parler de cet âge d'équilibre à 64 ans." 64 ans pour une retraite à taux plein, ça ne passe pas pour cette infirmière de l'hôpital de Vierzon dont le métier n'est pas reconnu pénible : " A 40 ans, qu'on soit infirmière ou aide-soignante, on a des troubles musculo-squelettiques. On porte des malades parfois très lourds, on travaille la nuit, on marche ou on court toute la journée, comment voulez-vous qu'on aille jusque 64 ans. Notre métier n'est pourtant pas reconnu pénible et on ne pourra pas partir avant en l'état actuel de la réforme. Il faut donc négocier là-dessus."

Des militants CFDT, CFTC et UNSA, quelques centaines, ont participé cette fois au cortège. © Radio France - Michel Benoit

Des lycéens étaient également présents, une quinzaine venus d'Alain Fournier : " On n'a pas cours ce matin. Pas mal de profs sont absents. On est donc venu. C'est difficile de mobiliser les jeunes. Beaucoup préfèrent rester réviser au bahut, mais nous on pense que c'est notre avenir qui est en jeu et on se dit que notre place est ici " assure Tom. La mobilisation continue se félicite Jean-Pierre Charles, maire de Graçay : elle est même plus forte dans sa commune aujourd'hui qu'au début du conflit, assure l'élu communiste : " Que ce soit dans le personnel communal ou les enseignants. Le 5 décembre, une seule institutrice était en grève à l'école. Aujourd'hui, il y en a plusieurs. C'est très bien. Il faut que ça continue comme ça."

A quand l'issue de la crise ? © Radio France - Michel Benoit

Ce qui exaspère Martine et Patrick, deux retraités, c'est la rémunération de Jean-Paul Delevoye, plus de 5.000 euros pour une activité de lobbyiste en plus de ses autres revenus déjà élevés : " On aimerait bien les avoir ! Et vous pensez que nous, on oublierait de les déclarer ? Une réforme, il en faut une, c'est sûr, mais pas celle-ci. L'effort une fois de plus est assumé par les petits ou les moyens. On ne touche pas aux riches. Ils se sentent intouchables, mais c'est normal avec Macron. Après tout, c'est un banquier ! " Un malaise qui assurément alimentera un certain populisme électoral.