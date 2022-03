Près de 5.000 salariés menacés dans les Pyrénées-Orientales à cause de la pénurie de matières premières

Depuis le début de la guerre en Ukraine, les entreprises françaises manquent de matières premières. La quasi totalité de l'acier ou de l'aluminium en France vient de Russie ou d'Ukraine. Dans les Pyrénées-Orientales, près de 5.000 emplois seraient menacés à terme si la pénurie perdure.

La pénurie touche la métallurgie, le bâtiment, l'automobile, l'électroménager... "L'acier, il y en a partout", s'inquiète ce jeudi matin sur France Bleu Roussillon le vice-président de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPEM) dans les Pyrénées-Orientales. Jean-Jacques Planes estime que près de 5.000 emplois pourraient bientôt être menacés si la pénurie perdurait et si elle contraignait certains chantiers à s'arrêter.

"Il faut étudier des pistes pour trouver du gaz ailleurs en Europe", selon lui, et même dans le monde entier (Chine, Brésil, etc). La Confédération des petites et moyennes entreprises appelle aussi l'Etat à aider les entreprises concernées, comme il les a aidées pendant la crise du Covid.