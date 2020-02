Près de 500.000 foyers fiscaux du Nord-Pas-de-Calais vont payer moins d'impôts en 2020

8,8 millions de foyers fiscaux français bénéficient cette année d’une baisse de leur impôt sur le revenu et de la suppression de la taxe d’habitation, pour un gain moyen total de 982 euros selon le ministère de l'Economie. Ces baisses concernent 486.000 foyers fiscaux dans le Nord-Pas-de-Calais.

Nord-Pas-de-Calais, France

Alors que 8 Français sur 10 ne paieront plus la taxe d'habitation cette année sur leur résidence principale, le ministère de l'Economie communique sur les baisses d’impôts pour les foyers fiscaux. En France, plus de 8 millions profiteront de la baisse de l’impôt sur le revenu en plus de la suppression de la taxe d'habitation avec en moyenne un gain de 982 euros.

Dans le Nord, 310.000 foyers devraient profiter de ces baisses cumulées et gagner en moyenne 979 euros sur leurs impôts. Dans le Pas-de-Calais, ils sont 176.000 pour un gain moyen de 1.038 euros.

17 millions de foyers fiscaux en France sont concernés par la baisse du barème de l'impôt sur le revenu votée dans la loi de finances pour 2020 selon Bercy. Cette baisse est applicable dès cette année avec la mise en place du prélèvement à la source.