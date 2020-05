Près de 500 colis alimentaires par semaine pour les étudiants stéphanois

Des fruits, des légumes, des laitages, des produits d'hygiène... Thomas repart avec un sac plein à ras bord. Le jeune homme a perdu son emploi pendant le confinement : "j'étais en vente animalerie dans une jardinerie. En intérim donc, on est les premiers à sauter !". Avec sa compagne Aurélie, ils n'ont plus que les APL et une bourse d'étudiant pour survivre, alors ce colis est essentiel. "Je pense que sans ça, on ne mangerait pas correctement, avoue-t-elle. On n'arriverait pas à s'en sortir. Là, on en a pour une bonne semaine et demi de nourriture. On fait attention quoi".

Ils sont nombreux à avoir perdu leur job ces dernières semaines comme Yasmine et Léa, étudiantes en droit : "Je gardais des enfants en périscolaire. donc il n'y a plus d'école, il n'y a plus de travail. Moi, pareil, je gardais des enfants et avec le covid, pareil, plus rien. C'est vrai que là, l'aide, c'est la bienvenue. Pour faire les courses c'est pas mal. Pour l'alimentaire. Surtout qu'il y a les produits de première nécessité, donc c'est ça qui est important".

De nombreux étudiants se sont appauvris, alors la Fasee a décidé d'aider tout ceux qui le demandent, sans condition de ressource. "Comme la situation est assez exceptionnelle, on a ouvert l'accès aux colis à l'ensemble des étudiants, précise la présidente de la Fasee, Ophélie Lefkir. La précarité est en train d'exploser chez les étudiants et on s'adapte. On ne peut pas trop prévoir ce qu'il se passe après". Ces distribution sont prévues jusqu'à la fin du mois de juin.