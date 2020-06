Près de 500 personnes manifestent à Mont-de-Marsan pour défendre l'hôpital

Des centaines de personnes - 450 selon la police, 500 selon la CGT - ont défilé ce mardi dans les rues de Mont-de-Marsan (Landes) pour défendre l'hôpital public et demander des moyens supplémentaires, à l'appel de plusieurs syndicats. Dans le cortège se trouvaient des membres du personnel soignant mais aussi des anonymes, des particuliers venus soutenir les équipes médicales.

Michèle, retraitée de 71 ans, est venue pour soutenir les soignants. Portant une visière avec la mention "Merci", elle défile avec son mari : "J'ai suivi le dévouement et la force de réorganisation de tout le personnel soignant. Je suis là pour montrer ma reconnaissance et mon soutien."

Le chanteur David Olaïzola était également présent et a interprété l'un de ses titres pour rendre hommage au personnel soignant.

Plusieurs syndicats - CGT, CFDT, FO et UNSA - appelaient à cette manifestation © Radio France - Renaud Biondi-Maugey

Un soutien bienvenu même si les agents hospitaliers attendent maintenant des actes du gouvernement. "On demande juste des conditions pour bien faire notre travail. On veut être revalorisés, on veut travailler dignement, faire des soins dignes pour tous les patients" déclare Natacha, aide-soignante.

Ils dénoncent un manque de personnel, un manque de moyens. Comme Aline, qui est manipulatrice radio : "C'est une souffrance qu'il y a depuis des années et que la crise a exacerbée. On ne remplace pas les gens qui partent à la retraite, on ne remplace pas les congés maternité. Ça repose toujours sur les mêmes, et au final les gens souffrent."