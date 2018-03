Privas, France

Ce n'est certes pas la manifestation la plus importante jamais vue dans la ville-préfecture de l'Ardèche mais avec près de 700 personnes, le rassemblement est important.

Dans le défilé, beaucoup de fonctionnaires dénoncent le manque de personnel : "on n'a plus le temps de recevoir les gens" dit par exemple une assistante sociale du département, "il faut aller toujours plus vite avec moins de personnel". Des militants de la France Insoumise ont eux un discours plus politique dans les rangs en dénonçant l'ensemble de la politique du gouvernement.

Quatre autres manifestations dans l'après-midi

Trois autres rassemblements sont prévus en Ardèche cet après-midi à 14h30 à Annonay et 15h à Aubenas et au Cheylard. Dans la Drôme, une seule manifestation est prévue, elle se déroule à partir du champ de Mars à Valence à 14h30.