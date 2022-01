Près de 700 "oubliés du Ségur" manifestent à Rennes

Près de 700 professionnels du secteur médico-social sont descendus dans la rue ce mardi 11 janvier à Rennes, pour demander une revalorisation de leurs salaires et des moyens supplémentaires.

Soignants, éducateurs, aides-soignants ou encore professionnels de la petite enfance, tous ces professionnels du secteur "médico-social" ont manifesté ce mardi à Rennes. Ils étaient près de 700 rassemblés place de la République, à la mi-journée. Manoël, moniteur-éducateur, est venu avec son collègue Kevin. Il porte un costume de fantôme et une pancarte "RIP éducateur". Il "a agrandi les trous depuis la dernière fois !", répond-t-il lorsqu’on lui demande s’il voit bien à travers son déguisement.

On a l’impression que personne ne nous voit, que personne ne parle de nous

Derrière cette petite plaisanterie, un message fort : "Je représente l’invisibilité de notre mouvement", affirme Manoël. "On a l’impression que personne ne nous voit, personne ne parle de nous. C’est la mort de notre métier, personne ne veut le faire, car il n’y a plus aucune reconnaissance." Un sentiment partagé au sein du corps médico-social : "On a les obligations, comme l’obligation vaccinale, sans les avantages", confirme Kevin. "Forcément, ça ne donne pas envie."

183 euros, comme dans les hôpitaux publics

Ces "oubliés du Ségur" demandent à recevoir cette prime de 183€, afin de revaloriser leur salaire. Les autres corps médicaux de l’hôpital public l’ont déjà reçu, certains depuis septembre 2020, comme Goulven, infirmier à l’hôpital Guillaume Régnier : "Je suis venu en soutien, parce que ces personnes sont là aujourd’hui pour réclamer leur dû. Elles ont manifesté avec nous toute l’année 2019 et 2020, pour une augmentation de salaire." Une augmentation de salaire dont ils n’ont pas vu la couleur. Mais les professionnels médico-sociaux alertent également sur un autre point : le manque de moyens.

On a l’impression d’être maltraitant, de mal soigner.

Le manque de personnel ou de matériel pose parfois problème. Les listes d’attentes pour les patients s’allongent et les professionnels le vivent mal, comme cette femme qui s’occupe de greffés du foie au CHIU de Rennes : "On a l’impression d’être maltraitant, de mal soigner… Alors que c’est le cœur de notre métier… Ca fait mal au cœur", soupire-t-elle. A 12h30, le cortège commence à se mettre en marche, avant de se disperser près de l’hôtel de préfecture, rue Martenot.

Les manifestants reçoivent le soutien de Christiane Taubira en visite à Rennes

La candidate à la primaire populaire, Christiane Taubira, en déplacement à Rennes, fait une entorse dans son planning pour se rendre à la manifestation, en venant prononcer quelques mots de soutien : "Tout mon respect pour le bien que vous nous faites."