Près de 7000 familles en Limousin vivent le confinement dans un logement trop petit selon l'INSEE

L'INSEE a publié ce mardi une enquête sur les conditions de vie des ménages en cette période de confinement. Elle révèle notamment qu'un quart des personnes vivant seules actuellement ont 75 ans ou plus. Et que de nombreuses familles vivent dans des logements trop petits.

Cinq millions de ménages vivent dans un logement suroccupé révèle l'INSEE, à savoir que le nombre de pièces est insuffisant au regard du nombre de personnes vivant dans le logement. Ce qui évidemment impacte considérablement leurs conditions de vie en confinement. En Haute-Vienne ce sont ainsi plus de 3800 familles qui vivent à l'étroit, près de 1800 en Corrèze, et 900 en Creuse. Et un couple sur 10 avec des enfants de moins de 10 ans vit dans un tel logement suroccupé. Autre fait aggravant la situation pour ces ménages : ils se trouvent beaucoup plus dans des appartements que dans des maisons

Plus de 10 millions de personnes seules

L'INSEE s'est attachée également à l'étude de la composition des ménages confinés. Ainsi 10,5 millions de personnes vivent seules sur le plan national. Et parmi elles il y a une part très importante de personnes âgées de plus de 75 ans. Elles sont en Haute-Vienne 17 700, 12 800 en Corrèze et 7 100 en Creuse. Une part plus importante que celle de la moyenne nationale. Et pire, parmi ces personnes âgées nombreuses sont celles en situation de pauvreté, 17 % du total en Corrèze, 14,5 % en Haute-Vienne et près de 25 % en Creuse. Enfin autre facteur d'inégalité important qui pèse sur les conditions de vie : tous les ménages n'ont pas accès à internet pour se sortir de leur isolement durant le confinement. 12 % des familles n'ont aucun accès à partir de leur logement.