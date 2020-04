Près de 800 transactions immobilières bloquées en Indre-et-Loire selon la FNAIM 37

La France est à l'arrêt depuis quatre semaines, et avec elle bien sûr tous les professionnels de l'immobilier. Plus de visites, plus de ventes, plus de déménagements... Tout est gelé.

C'est notamment la situation de Carine. Elle et son conjoint devaient vendre leur maison de Monts pour acheter un terrain à Saint-Avertin. Le temps de la construction, ils devaient prendre une location. Résultat, ils n'ont pas pu signer les actes de vente, leurs acquéreurs n'ont pas pu emménager, eux n'ont pas pu déménager et la demande de permis de construire de leur future maison est toujours en cours.

"Je suis assez confiante, dans la mesure où les situations sont bloquées pour tout le monde"

En attendant que tout se débloque, le couple vit donc aujourd'hui dans les cartons. "On avait gardé le strict minimum dans les placards, donc on a rouvert quelques cartons à la recherche du moule à gâteau, du verre à pied pour l'apéritif..." détaille Carine. "Je suis assez confiante, dans la mesure où les situations sont bloquées pour tout le monde. Nous par exemple, l'achat de notre terrain, ça le remettra pas en cause. Nous, on a toujours l'intention d'acheter ce terrain. Si c'est décalé de 3 mois, de 6 mois, ce sera décalé. Je pense que c'est du bon sens que de se dire de pas remettre en cause ce qui est engagé. Sinon ça veut dire repartir à 0".

Au niveau national, la FNAIM, la Fédération nationale de l'immobilier, estime que près de 100 000 projets de ventes sont en attente. En Indre-et-Loire, la FNAIM 37 évoque le chiffre de 800 transactions dans l'ancien bloquées depuis le 17 mars, date du début du confinement.