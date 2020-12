Près de 9.000 colis de Noël récoltés au profit des plus démunis par l'association "Une Main Pour un Espoir"

Une association mosellane a récolté des boites à chaussures remplies de produits et cadeaux de Noël pour les plus démunis. Cette année, les dons ont dépassé les espérances des organisateurs, plus de 9.000 boites ont été envoyées.