Près de deux ans après l'incendie, l'entreprise mayennaise Léa Composites retrouve un bâtiment ultramoderne

C'était il y a presque deux ans jour pour jour, le 1er juin 2020, un incendie ravageait les locaux de Léa Composites, une entreprise de fabrication de piscines située à La Gravelle. Il n'y a pas eu de blessés, mais 80 pompiers ont été mobilisés ce jour-là pour venir à bout des flammes. Le bâtiment de 5000 mètres carrés a été complètement détruit et un site de repli a rapidement été trouvé à Argentré-du-Plessis, en Ille-et-Vilaine, le temps des travaux de reconstruction. Après un an de chantier, les salariés viennent de retrouver des locaux ultramodernes.

Les travaux de reconstruction ont débuté en mars 2021 et se sont achevés début 2022. © Radio France - Maïwenn Bordron

Un chantier à plus six millions d'euros

Le souvenir de l'incendie est encore très présent parmi les salariés : "Il y a des gens qui ont été évidemment traumatisés. C'est des épisodes que l'on souhaite à personne", souligne Damien Kibelert, responsable HSE (hygiène, sécurité et environnement) au sein de Léa Composites. L'enquête n'a jamais permis de déterminer ce qui avait déclenché le feu ce lundi 1er juin. "Ce qu'on sait, c'est que ça a démarré à l'intérieur de l'usine. C'était parti vers les endroits où on retrouvait des déchets, donc c'est possible que ça soit ça, mais on n'a pas d'explications. Ce jour-là, il y avait uniquement trois personnes sur site, donc il n'y avait pas d'activité puisque c'était un jour férié. Et donc peut être d'ailleurs que s'il y avait eu de l'activité, les gens auraient pu voir le départ", retrace Damien Kibelert.

On n'a pas eu le fin mot de l'histoire (de l'incendie) : on ose espérer que c'est accidentel, mais on ne sait pas.

Damien Kibelert, directeur HSE du site de Léa Composites à La Gravelle

Il a fallu rapidement rebondir. La nouvelle entreprise a été entièrement reconstruite, le nouveau site n'a rien à voir avec les anciens locaux. "Le Phénix renaît de ses cendres mais renaît plus beau. Ça nous tenait à cœur de repartir sur quelque chose qui nous donne, non seulement un outil avec ce qui se fait de mieux, et un outil qui a de l'avenir", explique Damien Kibelert.

Le système anti-incendie a été repensé, tout comme le système de chauffage qui est devenu beaucoup moins polluant. "On a supprimé tout ce qui était fioul et donc aujourd'hui, on n'a plus de rejets. Aujourd'hui, on a des pompes à chaleur qui sont à l'extérieur et qui nous permettent d'alimenter l'intégralité de l'usine", détaille-t-il. Jessica Jagline, la directrice du site de La Gravelle, confie sa "fierté" de voir cette usine ultramoderne.

Le nouveau site de Léa Composites à La Gravelle pourrait produire à terme jusqu'à 3000 piscines par an. © Radio France - Maïwenn Bordron

La consommation énergétique du site a été divisée par deux. Au total, le chantier représente plus de 6 millions d'euros. Grâce à ces investissements, l'entreprise va pouvoir se développer rapidement. "C'est un marché qui a été aussi porté par le Covid. Les gens se sont retrouvés chez eux et donc ça fait partie de l'aménagement de la maison. C'est un marché qui croît régulièrement et on y travaille", se réjouit Damien Kibelert.

Léa Composites en Mayenne fabrique en ce moment 2000 piscines par an. À terme, elle pourrait en produire jusqu'à 3000 sur son nouveau site de La Gravelle. Pour accompagner ce développement, l'entreprise mayennaise recrute une quinzaine de salariés en ce moment : dix postes ouvriers et 5 postes de chauffeurs routiers en CDI.