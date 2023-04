Près de dix ans après sa création, Daily Pic ferme définitivement à Valence

"Nous avons pris la décision à regret" dit d'emblée David Sinapian, PDG du groupe Pic et mari d'Anne-Sophie Pic. Le concept tenait à coeur de la cheffe aux dix étoiles : rendre la cuisine haut de gamme accessible à tous. La boutique-restaurant avait ouvert dans le centre de Valence en 2014. Tandis que l'unité de fabrication des verrines se trouvait à Portes-lès-Valence.

L'inflation a compliqué les choses explique David Sinapian ; "des factures d'électricité multipliées par deux, 50% de plus sur le prix du verre et 20 à 30% de plus sur les matières premières car il n'était pas question de sacrifier la qualité des produits. Sauf que ce n'était plus compétitif".

Beaucoup d'argent investi avant de renoncer

Le groupe Pic a longtemps injecté de l'argent pour maintenir l'activité. Mais les mauvaises nouvelles se sont accumulées. La boutique Daily Pic de la Défense à Paris a vu ses ventes s'effondrer avec le télétravail. Elle a fermé en octobre dernier. Et le coup de grâce, il y a un mois, c'est la décision du franchisé de la marque à l'aéroport d'Orly de stopper l'activité. L'atelier de fabrication est devenu surdimensionné pour la seule boutique de Valence. Selon David Sinapian, les 19 salariés concernés ont été reçus individuellement pour voir si d'autres emplois dans le groupe pourraient leur être proposés.

De nouveaux restaurants à Hong Kong et Dubaï

Le groupe Pic n'est lui pas fragilisé par la situation économique grâce à la diversité de ces activités. D'ailleurs, deux nouvelles ouvertures de restaurant sont prévues cette année : à Hong-Kong en septembre et à Dubaï en fin d'année. "Le groupe est solide grâce à son développement, c'est même plutôt flatteur d'être sollicité autant à l'international" complète David Sinapian. Il lui reste un regret. "Je ne voudrais pas que la malbouffe revienne lorsque les budgets sont tendus. C'est un souci pour Anne-Sophie et moi."