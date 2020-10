À Échirolles, cette entreprise fabrique 2.500 masques transparents par semaine

Assise derrière sa machine à coudre dans l'atelier d'APF Industries à Échirolles (Isère), Hakima assemble les premières pièces de ce masque transparent. Il passera ensuite de couturière en couturière, avant d'être expédié aux clients. Dans cette entreprise d'insertion par le travail (Esat), on fabrique 2 500 masques "inclusifs", de la marque du même nom, chaque semaine pour une entreprise toulousaine fondée par trois jeunes femmes malentendantes.

APF Industries emploie 150 personnes, dont 80% sont en situation de handicap. Depuis le confinement, l'atelier de couture est passé de 5 à 15 employés. "Nous avons produit des masques en tissu, et des masques homologués", détaille Valérie Dodge, la directrice de l'entreprise. "Nous cherchions quel type de masque nous pourrions continuer à produire une fois la pénurie passée. Cette idée s'est imposée".

Les masques sont fabriqués à la main par une quinzaine de couturiers. © Radio France - Ninnog Louis

Un prix d'achat entre 7 et 12 euros

Le masque est lavable plus de vingt fois, et équipé d'un dispositif anti-buée, qui permet à la bouche de rester visible, même après plusieurs heures d'utilisation. Il est en vente pour les particuliers sur Internet, ainsi qu'aux entreprises et aux collectivités.

Ce sont d'ailleurs ces dernières qui constituent la principale clientèle d'APF Industries. La municipalité d’Échirolles en a ainsi acheté 200 pour équiper ses agents dans les crèches de la ville. 610 masques ont également été commandés par la Ville de Grenoble.